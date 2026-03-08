Nothing Phone (4a) : le nouveau champion du rapport qualité-prix qui fait trembler les géants

C'est l'un des lancements les plus attendus de ce début d'année 2026. Alors que les prix des fleurons s'envolent, la marque de Carl Pei frappe un grand coup avec les Nothing Phone (4a) et (4a) Pro.

Rémi Deschamps - publié le 08/03/2026 à 17h45
Le Nothing Phone (4a) Pro

En fusionnant son design iconique avec une fiche technique qui ne fait aucun compromis sur l'essentiel, Nothing ne se contente plus d'être une marque de niche, car elle s'installe comme le choix numéro un pour ceux qui veulent du style et de la puissance à prix doux.

 

Un design « Glyph » plus mature et une puissance optimisée

Le Nothing Phone (4a) garde ce qui faisait déjà le sel de la marque, à savoir sa transparence et ses jeux de lumières. Mais cette année, le système Glyph Bar a été repensé pour être encore plus utile au quotidien (notifications intelligentes, minuteurs visuels, indicateurs de volume).

Sous le capot, l'appareil mise de surcroît sur un processeur Exynos de dernière génération, capable de gérer les tâches d'intelligence artificielle les plus courantes, tout en garantissant une autonomie solide.

L'écran, désormais plus lumineux et plus fluide, offre également une expérience visuelle qui n'a rien à envier aux modèles haut de gamme vendus deux fois plus cher.

Pourquoi est-il le smartphone idéal du moment ?

Dans un contexte où le renouvellement technologique se tasse, le Phone (4a) apporte un vent de fraîcheur nécessaire. Il s'adresse à ceux qui saturent des designs standards et des interfaces surchargées.

  • Nothing OS 3.5 : Une interface Android épurée, sans applications préinstallées inutiles (bloatwares), axée sur la personnalisation et la rapidité.
  • Équilibre technique : Un excellent capteur photo principal et une charge rapide efficace, sans fioritures coûteuses.
  • Identité forte : C’est l’un des rares smartphones qu’on reconnaît au premier coup d’œil, même de loin.

Pour souligner cette vague de nouveauté bienvenue que Nothing apporte au marché mobile, nous avons décerné deux prix à Nothing lors des LesMobiles Awards de fin d'année, celui du smartphone le plus surprenant avec son Nothing Phone (3), mais aussi celui du constructeur de l'année.

Pour qui est fait le Nothing Phone (4a) Pro ?

Ce smartphone est le compagnon idéal des étudiants et des jeunes actifs qui cherchent un appareil capable de tenir la journée, de prendre de superbes photos pour les réseaux sociaux et de se démarquer visuellement.

C'est aussi un excellent choix pour les technophiles amoureux de smartphones et nouvelles technologies : ceux qui savent qu'il n'est plus nécessaire de dépenser 1 000 € pour avoir un téléphone efficace et innovant.

Si vous êtes à la recherche d'un photophone, c'est que vous aimez la photographie. Malheureusement, les technologies de pointe (stabilisation OIS, zoom optique ou zoom numérique 100x, etc...) sont souvent réservées aux modèles ultra haut de gamme. 

Ainsi, nous avons essayé de vous présenter les meilleurs d'entre eux, tout en réservant une 5e place stratégique au meilleur rapport qualité-prix.

L'avis de la rédaction : Nous aurons tous plus d'un smartphone au cours de notre vie, mais il est fort à parier que Nothing sera de ceux que vous retiendrez.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
CMF Phone 2 Pro
Guide d'achat

Quel smartphone acheter à moins de 300 € en mars 2026 ?

08/03/2026
Honor Magic8 Lite
Guide d'achat

Batterie silicium-carbone : les 3 seuls smartphones capables de tenir 2 jours complets sans recharge

07/03/2026
Google Pixel 10a
Test

Google Pixel 10a : Google peaufine sa formule gagnante… sans trop oser

06/03/2026
Samsung Galaxy S26
Guide d'achat

Galaxy S26 vs S25 : On a comparé le nouveau « petit » de Samsung, et la surprise ne vient pas de la puissance

06/03/2026