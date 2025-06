Samsung dévoile les capacités IA de l'appareil photo du Galaxy Z Fold7

Samsung a publié un nouveau teaser concernant son prochain smartphone pliant Galaxy Z Fold7, mettant l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans son système photographique. Avec le slogan "Your smartphone camera now gets what you're looking at — and responds", le fabricant laisse entrevoir des fonctionnalités inédites sans pour autant révéler tous les détails techniques.

Il s’agit là pour la marque de proposer une stratégie de marketing progressive. En effet, Samsung prévoie de dévoiler régulièrement différents aspects de ses futurs appareils pliants au cours des prochaines semaines, en attendant le lancement officiel prévu pour juillet 2025.

Des fonctionnalités IA prometteuses mais encore mystérieuses

D'après la marque, l'appareil photo du Galaxy Z Fold7 sera capable de reconnaître automatiquement les sujets et le contexte présents dans le cadre, puis de réagir en conséquence. Cette technologie s'appuierait sur une intégration poussée entre le matériel et le logiciel, permettant à l'appareil de proposer des suggestions adaptées selon l'environnement et le type de sujet photographié.

Samsung indique également que ces nouvelles fonctionnalités IA exploiteront pleinement le grand écran du Galaxy Z Fold7 pour offrir une expérience plus immersive. Il pourrait s'agir d'une intégration renforcée de Google Gemini directement dans l'application appareil photo native, permettant aux utilisateurs de pointer leur téléphone vers un objet pour obtenir des informations détaillées à son sujet.

Ces promesses rappellent des fonctionnalités déjà présentes sur certains smartphones concurrents, notamment les Google Pixel avec leur fonction « Lens » ou les iPhone avec leur reconnaissance visuelle intégrée à iOS. Cependant, l'adaptation de ces technologies à l'écran pliant pourrait offrir des possibilités d'interaction inédites.

Une version Ultra attendue avec des spécifications renforcées

Parallèlement au modèle standard, Samsung préparerait également une version Galaxy Z Fold7 Ultra, qui devrait bénéficier d'un appareil photo principal de 200 mégapixels. Cette configuration se rapprocherait des spécifications du Galaxy S25 Ultra, marquant une montée en gamme significative par rapport au Galaxy Z Fold6 actuel et ses 50 mégapixels.

Cette version Ultra intégrerait des fonctionnalités IA encore plus poussées, avec des outils intelligents pour la messagerie, la navigation web et les jeux. L'intelligence artificielle à commande vocale serait également intégrée profondément dans l'expérience pliante, aidant les utilisateurs à gérer plusieurs tâches simultanément.