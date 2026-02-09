Samsung domine le milieu de gamme : quel modèle choisir pour ne pas le regretter dans 6 mois ?

Le succès de Samsung sur le milieu de gamme est insolent, mais il cache un piège : la décote et le vieillissement matériel. Entre un Galaxy A17 qui commence à dater, un A36 qui a trouvé son rythme de croisière et un A56 qui survole les débats, le risque est de payer trop cher pour un processeur qui ramera dès la prochaine mise à jour d'Android.

Rémi Deschamps - publié le 09/02/2026 à 17h45
La Galaxy Series de 2025

Acheter un smartphone milieu de gamme aujourd'hui, c'est parier sur sa longévité. Samsung promet jusqu'à 6 ans de mises à jour, mais encore faut-il que le matériel suive.

Si le Galaxy A56 reste le cador incontesté, les baisses de prix successives sur les Galaxy A36 et A17 redistribuent les cartes. On fait le point sur les meilleurs plans actuels pour éviter le regret de « l'achat trop lent » d'ici la fin de l'année.

 
  1. Le Galaxy A56 est aujourd'hui le choix de la raison pour ceux qui veulent du long terme, puisque son processeur Exynos 1580 encaissera les futur fonctionnalités IA sans broncher.
  2. Le Galaxy A36, de son côté, est devenu le chouchou des comparateurs, car son prix a fondu, offrant un écran 120Hz pour une fraction du tarif initial. 
  3. Le Galaxy A17 ferme la marche : il reste l'option « budget », efficace pour le quotidien, mais qui commence à montrer ses limites en multitâche intensif.

La fiche technique du trio Samsung Galaxy A

Les smartphones de cette génération ont été particulièrement bien reçu puisqu'ils figurent tous dans le top des ventes mondiales de 2025 (sauf le A17 plus récent qui voit le A16 à sa place).

 

Voici comment ils se départagent concrètement sur le terrain après plusieurs mois de commercialisation :

✅ Points forts

  • Galaxy A56 : Puissance brute proche de la série S et charge rapide 45W.
  • Galaxy A36 : Le meilleur équilibre prix/écran (AMOLED 120Hz fluide).
  • Galaxy A17 : Autonomie imbattable grâce à une fiche technique sobre.
  • Suivi logiciel : La garantie de rester à jour jusqu'en 2030 minimum pour tous les modèles !

☑️ À prendre en compte

  • A17 : Trop juste pour le gaming ou les applications lourdes.
  • A36 : Capteur photo ultra-grand-angle un peu décevant en intérieur.
  • Stockage : Attention aux versions 128 Go, vite saturées en 2026.

Que vaut l’offre Samsung série A en 2026 ?

Le marché a parlé : le Galaxy A36 est actuellement le roi des bons plans. On le trouve régulièrement aux alentours de 249 € chez les cybermarchands, un tarif qui rend le A17 (vendu autour de 170 €) difficile à justifier si vous pouvez allonger un peu votre budget.

 

Si vous cherchez un téléphone pour les 4 prochaines années, ne cherchez pas plus loin que le Galaxy A56.

En revanche, si vous avez besoin d'un appareil fiable immédiatement pour consulter vos réseaux et streamer du contenu sans vous ruiner, le Galaxy A36 est la pépite du moment.

En résumé : Le A17 doit être réservé aux budgets très serrés ou comme premier smartphone, tandis que le A36 et le A56 dominent le rapport qualité/prix en 2026.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
