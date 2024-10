Samsung envisagerait d'utiliser des puces MediaTek pour ses Galaxy S25

Traditionnellement, le constructeur Samsung utilisait des puces Qualcomm Snapdragon pour ses Galaxy S vendus aux États-Unis et dans certains marchés clés, tandis que ses propres processeurs Exynos équipaient les modèles destinés au reste du monde.

Cependant, face à l'augmentation des coûts des puces Qualcomm et aux difficultés rencontrées dans le développement de son Exynos 2500, Samsung chercherait de nouvelles options pour maintenir sa compétitivité.

L'intégration de processeurs MediaTek, notamment le Dimensity 9400, permettrait à Samsung de réduire ses coûts de production. En effet, cette puce coûterait environ 40 dollars de moins que le Snapdragon 8 Gen 4 (ou Snapdragon 8 Elite) de Qualcomm, tout en offrant des performances comparables.

Les deux processeurs utilisent effectivement le même procédé de fabrication en 3 nanomètres, garantissant une efficacité énergétique et des performances de pointe. Il s'agirait du même Soc qui serait au cœur du Oppo Find X8.

Une décision qui reste à confirmer

Il est important de noter que cette information reste au stade de rumeur et que Samsung n'a pas encore pris de décision définitive. Plusieurs scénarios sont envisagés. Le premier sera que l’utilisation du Dimensity 9400 pourrait être limitée au modèle de base Galaxy S25. Le second est que les Galaxy S25 et S25+ pourraient être équipés de puces MediaTek sur certains marchés alors que le Galaxy S25 Ultra continuerait probablement d'utiliser une puce Snapdragon.

Cette stratégie permettrait à Samsung de diversifier ses fournisseurs de processeurs et de renforcer son pouvoir de négociation avec Qualcomm. L'entreprise a déjà franchi le pas en intégrant des puces MediaTek dans sa récente série de tablettes Galaxy Tab S10, ce qui pourrait préfigurer une adoption plus large de ces processeurs dans sa gamme de produits.

Les performances prometteuses du Dimensity 9400

Le choix de MediaTek ne serait pas uniquement motivé par des considérations financières. Le Dimensity 9400, qui sera officiellement dévoilé le 9 octobre 2024, s'annonce comme un processeur très performant. Des mesures de performances préliminaires indiquent que son GPU surpasserait même celui de la puce A18 d'Apple, référence en termes de performances mobiles.

D'un point de vue technique, le Dimensity 9400 disposerait d'un cœur principal Cortex-X925 cadencé jusqu'à 3,626 GHz, offrant une puissance de calcul impressionnante. Cette configuration pourrait permettre aux Galaxy S25 équipés de cette puce de rivaliser avec les meilleurs smartphones du marché en termes de performances.