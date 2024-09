Samsung Galaxy A16 et Galaxy A16 5G, deux mobiles d’entrée de gamme avec des évolutions majeures

D’ici quelques semaines, Samsung va mettre sur le marché deux nouveaux smartphones Galaxy. Les Galaxy A16 et Galaxy A16 5G se distinguent principalement par l’accès aux réseaux. Le premier est compatible 4G et le deuxième peut supporter les hauts débits des réseaux 5G. Ils sont donc dotés de deux puces différentes, soit un Exynos 1330 pour le Galaxy A16 5G et un chipset MediaTek Helio G99 pour la version 4G. Tous les deux embarquent 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace mémoire avec la possibilité d’insérer une carte mémoire Micro SD.

Les deux appareils se partagent beaucoup de caractéristiques notamment avec une batterie commune à 5000 mAh voulant offrir une autonomie bien supérieure à celle proposée par les Galaxy A15 et Galaxy A15 5G, leurs prédécesseurs notamment grâce une optimisation au niveau de la consommation d’énergie du processeur. Ils sont compatibles Wi-Fi 5 et proposent un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, au niveau du bouton de mise en veille.

De très grands écrans et des mises à jours pendant 6 ans

Les deux smartphones Samsung Galaxy A16 et Galaxy A16 5G sont dotés d’un large écran de 6,7 pouces contre 6,5 pouces pour les précédents, toujours avec une dalle AMOLED garantissant de très belles couleurs et de très hauts niveaux de contraste. Samsung annonce une fréquence de rafraîchissement maximale de 90 Hz pour les deux modèles. Les mobiles sont plus fins et s’inscrivent, au niveau du design, dans la lignée des autres modèles de la marque 2024, avec des bords plats. Ils sont certifiés IP54 pouvant donc résister à des éclaboussures. La version 5G est proposée en finition brillante en gris, turquoise et bleu nuit tandis que la version 4G est mate en gris, vert et bleu nuit.

Côté photo, on retrouve des capteurs de 50 mégapixels, 5 mégapixels et 5 mégapixels à l’arrière alors que les selfies sont confiés à un capteur de 13 mégapixels à l’avant.

Enfin, une grosse évolution et non des moindres pour le suivi des mises à jour, Samsung promet 6 ans pour le système et 6 ans pour les patchs de sécurité.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A16 sera proposé à un prix de 219 euros tandis que le Galaxy A16 5G sera disponible à 249 euros, d’ici quelques semaines.