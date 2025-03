Samsung Galaxy A26, A36 et A56 : ils sont maintenant officiellement disponibles

Récemment, les smartphones Samsung Galaxy A26, Galaxy A36 et Galaxy A56 ont fait l'objet de nombreuses fuites, révélant l'intégralité de leurs spécifications techniques, leur design et même leurs prix. Ils sont maintenant officiellement annoncés et donc temps de vérifier les informations jusqu’ici provenant de sources sérieuses.

Des écrans similaires, mais des différences notables

Commençons par les caractéristiques techniques des Galaxy A26, Galaxy A36 et Galaxy A56. Ainsi, les trois modèles partagent un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Cependant, la luminosité maximale peut atteindre 1200 cd/m² sur les Galaxy A56 et A36 (1000 cd/m² pour le Galaxy A26), selon Samsung. La protection de l'écran varie selon les modèles : le Galaxy A56 bénéficie du Gorilla Glass Victus, le Galaxy A36 du Gorilla Glass 7+, tandis que le Galaxy A26 se contente d'un Gorilla Glass de génération non précisée par la marque.

Une différence visuelle concerne l'emplacement de la caméra frontale : les Galaxy A56 et A36 adoptent un poinçon pour loger leur capteur selfie de 12 mégapixels, alors que le Galaxy A26 conservera une encoche en forme de goutte d'eau pour son capteur de 13 mégapixels.

De même, le capteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran pour les deux modèles supérieurs, tandis qu'il est placé sur le bouton d'alimentation pour le A26.

Des processeurs différents pour chaque modèle et des configurations photo dédiées

La hiérarchie entre les trois appareils se reflète également dans leurs processeurs. Le Galaxy A56, modèle le plus haut de gamme, est équipé du nouveau Exynos 1580 associé à 8 Go de mémoire vive. Le Galaxy A36 misera sur le Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, avec 6 ou 8 Go de RAM au choix. Quant au Galaxy A26, il embarquera l'Exynos 1380 avec également 6 ou 8 Go de RAM.

Concernant les photos, les trois modèles partagent un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et ouverture f/1.8 supportant le mode HDR (sauf pour le Galaxy A26). C'est au niveau des capteurs secondaires que les différences se font sentir.

Le Galaxy A56 dispose d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et d'un macro de 5 mégapixels (f/2.4). Le Galaxy A36 se contente d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) tout en conservant le même capteur macro de 5 mégapixels. Enfin, le Galaxy A26 est équipé d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de seulement 2 mégapixels (f/2.4).

Les trois smartphones embarquent une batterie de 5000 mAh, mais les capacités de charge varieront. Les Galaxy A56 et A36 supportent la charge rapide à 45W, tandis que le Galaxy A26 est limité à 25W. Cette différence se traduira par un temps de recharge significativement plus court pour les deux modèles supérieurs.

Quels matériaux et quelle connectivité

Le Galaxy A56 se démarque des autres modèles par son cadre en métal, alors que les Galaxy A36 et A26 conserveront un châssis en plastique. Le Galaxy A26 est également le seul à proposer un emplacement pour carte micro SD.

Tous les modèles bénéficient d'une certification IP67 pour la résistance à l'eau et à la poussière, ainsi que de la connectivité 5G, Wi-Fi 6E, NFC et Bluetooth 5.3. Les Galaxy A56 et A36 sont compatibles eSIM, contrairement au A26.

En termes de dimensions, les trois appareils seront très similaires, mais le Galaxy A26 sera légèrement plus épais (7,7 mm contre 7,4 mm) et plus lourd (200 grammes contre 198 grammes pour le A56 et 195 grammes pour le A36). Concernant le design global, il est très difficile de distinguer les trois appareils. Toutefois, on peut se reporter aux capteurs photo pour faire la différence même si le châssis du Galaxy A56 laisse apparaitre les antennes sur les profils trahissant son caractère métallique (avec un léger effet brossé).

Pour ce qui est des capteurs, ils sont tous alignés verticalement. Ceux du Galaxy A26 sont encerclé avec léger rebord d'une forme oblongue. Les capteurs du Galaxy A36 sont intégrés au centre avec un léger effet de biseau tandis que ceux du Galaxy A56 ont ce biseau au niveau de chaque capteur. En outre, le côté de la forme oblongue reprend la couleur de la tranche sur les Galaxy A36 et Galaxy A56.

Des fonctionnalités d’intelligence artificielle qui distinguent les gammes

Les trois smartphones seront livrés avec Android 15 et la surcouche One UI 7 dès leur sortie. Samsung a récemment laissé entendre que ces appareils bénéficieraient de six mises à jour majeures du système d'exploitation.

Samsung propose plusieurs fonctions d’intelligence artificielle que l’on trouve aussi au sein des Galaxy S25. Il n’y a pas la fonction Cross App qui permet au système d’interroger plusieurs applications pour obtenir une réponse automatique et des plus pertinentes.

Cependant, on peut compter sur la fonction Encercler pour recherche, la Now Bar ainsi que l’AI Select pour rechercher un élément sur une partie de l’écran afin d’être plus productif.

Il y a aussi la fonction pour effacer des objets indésirables. En outre, notez que la fonction Best Face pour garder le(s) meilleur(s) visages lors d’une prise de photo d’un groupe et le montage vidéo automatique par l’intelligence artificielle (Auto Trim) sont réservées au Galaxy A56 seulement.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A56 est disponible en gris, graphite, rose ou vert pour un prix de 499 euros pour la version 8+128 Go tandis que la configuration 8+256 Go est proposée à 549 euros. Il profite d’une offre de lancement avec une reprise de 50 euros.

En outre, le Galaxy A36 est disponible en version 6+128 Go à 399 euros alors qu’il faut compter sur un prix de 449 euros pour avoir 8+256 Go en noir, lime, lavande ou blanc. Enfin, le Galaxy A26 est proposé à 319 euros pour la configuration de 6+128 Go ou à 379 euros pour la version 8+256 Go en vert menthe ,noir, blanc avec une finition brillante.