Samsung Galaxy A36 : c'est le meilleur smartphone à petit prix pour les fans d'IA, et il va faire un malheur !

Le Galaxy A36 5G est un des nouveaux appareils proposés par Samsung au sein de sa série Galaxy A dédiée aux appareils milieu de gamme.

Après avoir pu les essayer et discuter d’eux avec Samsung lors du Mobile World Congress, d'ores et déjà, nous pouvons dire que ce Galaxy A36 5G est un modèle qui a ce qu’il faut pour s’imposer comme LE meilleur rapport qualité-prix de la série, et comme un smartphone que l’on devrait conseiller à ceux qui souhaitent un accès aux technologies de Samsung et à l’IA, mais à prix abordable.

Que propose le Galaxy A36 comme spécificités ?

Déjà, le Galaxy A36 sera mis à jour pendant 6 ans d’après ce que Samsung nous a expliqué au MWC. Pour un appareil de milieu de gamme, c’est assez rare pour être souligné, d’autant plus que bien des haut de gamme n’y ont pas le droit chez d’autres constructeurs. C’est un gage de qualité indéniable, puisque cela assure que l'appareil sera compatible avec l’ensemble des nouveautés qui sortiront durant cette période.

Côté design et finitions, le Galaxy A36 est sobre. Sobre mais avec une couleur aux reflets plutôt classieux qui en font un véritable objet agréable à arborer au quotidien. Ici, uniquement du plastique et non de l’inox pour les bords, mais avec tout de même un dos en verre ! Concrètement, ce smartphone ne donne pas du tout une impression cheap.

Mais, entrons dans le vif du sujet. L’écran de ce Galaxy est un Super AMOLED FHD+ plutôt grand avec ses 6,7 pouces. La différence avec le haut de gamme est à peine perceptible, la glisse est fluide et les couleurs profondes. Autre gros point fort, son triple capteur photo, ce qui permet une grande variété d’options. Mais c’est surtout l’IA intégrée qui impressionne, autant pour le post-traitement que pour les retouches manuelles qui sont identiques à ce que l’on peut trouver dans les gammes supérieures !

Le mode « meilleure pose » permet par exemple de modifier un visage pour le faire sourire ou ouvrir les yeux. Une technologie impressionnante sur un appareil à ce prix. Côté puissance, l’appareil est proposé avec 6 ou 8 Go de RAM, extensible avec la RAM pour plus de puissance. Concrètement, il s’agit d’un véritable compagnon pour les utilisateurs qui ont une utilisation exigeante de leur appareil au quotidien.

Où se procurer ce modèle ?

Le Galaxy A36 est désormais disponible sur le store de Samsung. Cela n'était pas le cas jusqu’à encore très récemment. Une très bonne nouvelle, car l’enseigne permet de payer en 24 fois l’achat, et propose la version supérieure de l’appareil à celui de départ.

Cependant, vous pouvez le trouver à un très bon prix chez Rakuten ou Samsung ! Deux offre que nous pouvons également vous recommander sans problème si vous souhaitez acquérir cet excellent smartphone.

De notre côté, nous sommes sincèrement convaincus par cet appareil dont le prédécesseur, le Galaxy A35, avait déjà réussi à se faire une place parmi les rapports qualité-prix les plus intéressants de l’année dernière.

Les 6 ans de mise à jour pour le nouvel appareil sont le véritable atout qui permet de préférer le Galaxy A36 au A35.