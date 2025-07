Samsung Galaxy A36 : c'est LE milieu de gamme qui fait la différence cette année ? (Oui) et il est à petit prix pour les soldes

Le Samsung Galaxy A36 occupe une place très stratégique dans la gamme des Galaxy A. Moins cher que le A56 mais mieux équipé que le A26, sortis au même moment, il vise les utilisateurs à la recherche d’un bon compromis entre un budget maîtrisé et des performances équilibrées axé vers les multimédias.

Un écran de qualité et une interface fluide

Le Galaxy A36 mise d’abord sur un gros atout visuel, son écran Super AMOLED. Il s'agit du même que celui intégré dans le Galaxy A56, le modèle supérieur, ce qui donne accès à une expérience haut de gamme de ce côté-là, parfait pour le gaming et le streaming vidéo.

Dans cette lignée, son taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une excellente fluidité lors du scroll et des jeux.

Des fonctions IA avancées à ce niveau tarifaire

Mais, l’autre grand argument du Galaxy A36, c’est son intégration poussée de l’intelligence artificielle. L'appareil prend en charge plusieurs outils très actuels comme Galaxy AI, Gemini Nano ou ChatGPT, et propose même des fonctions de photographie assistée par l’IA, encore très rares sur ce segment tarifaire.

Si les capteurs photo du Galaxy A36 sont corrects sans être exceptionnels sur le papier, c’est l’intelligence artificielle qui change la donne. Grâce à elle, l'appareil photo produit des clichés nettement optimisés, avec des retouches automatiques bluffantes.

Certains résultats s’approchent même de ceux obtenus sur des modèles bien plus coûteux, comme ceux de la série Galaxy S. On parle ici de retouches contextuelles intelligentes, et non simplement de la qualité brute de l’image.

Parmi les outils IA embarqués, on retrouve :

Portrait optimisé : l’IA gère la profondeur de champ pour des effets bokeh réussis.

: l’IA gère la profondeur de champ pour des effets bokeh réussis. HDR intelligent : amélioration automatique de la dynamique d’image.

: amélioration automatique de la dynamique d’image. Stabilisation vidéo (EIS) : correction des tremblements à l’enregistrement.

(EIS) : correction des tremblements à l’enregistrement. Fonctions IA avancées : suppression d’objets, ajustement du visage, reconstitution de fond, etc. Il est même capable de recréer des parties manquantes de l’image, comme un bras ou un décor.

Où acheter le Galaxy A36 au tarif le plus avantageux ?

Bien que disponible sur la boutique officielle de Samsung, le Galaxy A36 est vendu à un tarif bien plus attractif sur d’autres plateformes. Par exemple, Amazon le propose actuellement à 230 €, une réduction importante par rapport à son prix de lancement initial fixé à 399 €.