Samsung Galaxy A36 : définitivement le meilleur rapport qualité prix avec cette offre Amazon

Bon plan Amazon : le Galaxy A36 5G passe à 215 €, un prix record pour un modèle récent garanti trois ans.

Pourquoi le Galaxy A36 est l’un des meilleurs rapports qualité-prix ?

Le Galaxy A36 propose un grand écran AMOLED de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Fluide et lumineux, il offre un vrai confort pour le streaming ou les réseaux sociaux. C’est ce que l’on trouve généralement sur du haut de gamme !

À l’intérieur, la puce A-Series est couplée à 6 Go de RAM pour offrir une navigation rapide et stable, tandis que la batterie longue durée garantit plus d’une journée d’autonomie sans effort.

Rappelons que 6 Go de RAM sont largement suffisants pour un smartphone, d’autant plus que vous pouvez activer la RAM Plus si jamais vous avez vraiment besoin de plus de puissance.

Avec son indice de réparabilité de 8,6 sur 10, ses six ans de mises à jour et sa garantie de trois ans contre les défauts de fabrication, il est l’un des bons élèves de la durabilité. Un argument fort pour un smartphone à ce niveau de prix.

✅ Points forts Écran AMOLED 120 Hz immersif

Autonomie solide et recharge rapide

Garantie trois ans constructeur ⚠️ Points faibles Pas de chargeur fourni

Appareil photo correct, compensé par l’IA

Un bon plan à saisir pendant le Black Friday

Avec cette offre, le Galaxy A36 s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

On retrouve la fiabilité et le suivi logiciel propres à Samsung, le tout pour un prix à peine supérieur à 200 €. Si vous surveillez les offres du Black Friday, difficile de trouver un modèle aussi complet à ce tarif.