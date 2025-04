Samsung Galaxy A36 : le smartphone petit prix qui mise (vraiment) sur l’IA

Dès qu'on le prend en main, et qu'on allume l'appareil photo le Galaxy A36 nous crie qu'il est fait pour l’IA. Le mode « meilleure pose », hérité des flagships de la marque, permet par exemple de modifier une expression faciale sur une photo, en ouvrant les yeux ou en ajoutant un sourire de manière totalement naturelle.

Le post-traitement automatique, les suggestions de retouche et les réglages intelligents s’adaptent à chaque scène photographiée. Le tout avec une fluidité remarquable.

Et ce n’est pas qu’un gadget marketing : les résultats sont convaincants, rendant ce smartphone particulièrement intéressant pour les amateurs de photo comme pour les utilisateurs en quête de praticité au quotidien.

Samsung démocratise ici des outils puissants, jusque-là réservés à ses modèles Galaxy S haut de gamme.

Des promesses sur la durée pour ce smartphone

Autre point fort souligné par Samsung lors du salon : le Galaxy A36 bénéficie de 6 ans de mises à jour logicielles. Un engagement exceptionnel dans cette gamme de prix, qui garantit une compatibilité avec les nouveautés Android et One UI pour les années à venir.

C’est un vrai gage de durabilité, surtout pour ceux qui veulent investir dans un smartphone qui tiendra dans le temps.

Design et performances sont au rendez-vous

Le Galaxy A36 ne brille pas uniquement par son IA. Il est équipé d’un écran Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces, avec une excellente fluidité et des couleurs vibrantes.

Son triple capteur photo, boosté à l’IA, offre une belle polyvalence, tandis que le design sobre mais raffiné, avec un dos en verre, évite l’effet « entrée de gamme » (ce qui n’est définitivement pas le cas ici).

Côté performances, 6 ou 8 Go de RAM (extensibles via RAM Plus) assurent une utilisation confortable, pour des tâches énergivores et eprmet de s'adonner au gaming par exemple. Que ce soit pour du multitâche, du streaming ou de la photo, le A36 se montre à la hauteur.

Le Galaxy A36 à 290 € avec 2 ans de garantie

Bonne nouvelle : ce petit bijou technologique est actuellement proposé sur Rakuten à seulement 290 €, avec 2 ans de garantie. C’est l’une des meilleures offres du moment pour un smartphone aussi complet, intelligent, et surtout durable grâce à ses 6 ans de suivi logiciel.

Un tarif qui le place bien en dessous de la plupart des concurrents directs, tout en proposant des technologies proches du haut de gamme. Si vous cherchez un smartphone performant, moderne, et surtout prêt pour les usages d’aujourd’hui (et de demain), le Galaxy A36 mérite une attention toute particulière.