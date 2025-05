Samsung Galaxy A56 : le roi du smartphone milieu de gamme frôle les 300 € chez Amazon

Datant de ce début d’année, le Galaxy A56 est le modèle le plus performant de Samsung avant de passer au haut de gamme.

Cela fait de lui un appareil très complet aux multiples atouts, bénéficiant de l’expérience des précédentes générations, tant milieu de gamme que haut de gamme, pour proposer des fonctions boostées à l’IA que seuls les modèles premium proposent habituellement.

Pour qui est destiné le Galaxy A56 ?

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone solide, performant, avec un bel écran, un appareil photo puissant et boosté à l’IA, et le tout accompagné d'une interface One UI 7 de grande qualité, alors le Galaxy A56 est fait pour vous.

C’est justement là où il frappe fort : il parvient à cocher presque toutes les cases des besoins courants, pour un prix qui était initialement sous les 500 € — et qui chute à 315 € aujourd’hui.

Il propose un écran Super AMOLED de grande taille avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est donc parfaitement adapté à ceux qui aiment le streaming vidéo ou le gaming.

Son appareil photo permet des retouches boostées à l’IA, similaires à ce que l’on trouve dans le haut de gamme (et encore, pas tous), avec de la photographie computationnelle et des fonctions pour réimaginer les visages ou les décors, en remplaçant certains éléments. Assez bluffant.

Le Galaxy A56 profite d’un suivi logiciel de 6 ans. Une promesse rare, même dans le haut de gamme, qui prolonge largement sa durée de vie et son intérêt.

Quelle offre actuellement pour le Galaxy A56 de Samsung ?

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone Android performant, abordable, mais qui donne accès à des services complets, vous êtes clairement sur une bonne affaire. Amazon propose l’appareil pour seulement 315 €.

Produit neuf et sous garantie légale (2 ans)

Livraison rapide à domicile ou en point relais

Politique de retour fiable et flexible

Éligible au paiement en plusieurs fois

Amazon le classe comme « Choix d’Amazon », une distinction accordée pour les produits de qualité. À ce tarif, le A56 devient une évidence.

À ce prix, le Samsung Galaxy A56 est sans conteste l’un des modèles les plus convaincants pour ceux qui veulent un smartphone complet, fluide, mis à jour dans la durée, sans vider leur compte bancaire.