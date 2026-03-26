Samsung Galaxy A57 et A37 5G : l’IA et 6 ans de mises à jour font grimper le milieu de gamme

À retenir Samsung va lancer les Galaxy A57 5G et A37 5G , intégrant des innovations en intelligence artificielle .

et , intégrant des innovations en . Les deux modèles offrent jusqu'à 6 ans de mises à jour d'OS et de correctifs de sécurité.

d'OS et de correctifs de sécurité. Des outils d'IA incluent la transcription vocale et l'édition photo améliorée.

et l'édition photo améliorée. Les smartphones disposent d'un écran Super AMOLED+ de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz.

de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Ils sont certifiés IP68 , offrant une résistance à l'eau et à la poussière.

, offrant une résistance à l'eau et à la poussière. Le Galaxy A57 5G est proposé à partir de 549 euros, avec des hausses de prix par rapport aux générations précédentes.

Après plusieurs semaines de rumeurs et une annonce en forme de teasing, Samsung vient officiellement de dévoiler les Galaxy A57 5G et A37 5G avec l’objectif déclaré de rendre ses dernières innovations en matière d’intelligence artificielle accessibles au plus grand nombre. Selon la marque, ces deux smartphones de série Galaxy A reprennent une large partie des fonctions IA inaugurées sur les modèles premium, mais dans un segment milieu de gamme désormais plus onéreux.

One UI 8.5, basée sur Android 16, sert de support logiciel, avec la promesse de jusqu’à 6 générations de mises à jour d’OS et 6 ans de correctifs de sécurité, comme la précédente génération.

De l’IA, encore de l’IA et toujours de l’IA

D’après Samsung, plusieurs outils d’IA sont mis en avant : Transcription vocale intégrée à l’Enregistreur Vocal pour transformer automatiquement les réunions et cours en texte, Sélection IA pour extraire des contenus ou générer rapidement du texte, avec prise en charge du glisser-déposer en mode Multi-Fenêtres.

Les fonctions d’édition photo tirent également parti de ces algorithmes, avec un une fonction Effaceur d’objet censé produire des rendus plus naturels, tandis que Meilleure Pose, réservée au Galaxy A57, exploite les prises avec Photo avec mouvement pour proposer différentes expressions sur les portraits de groupe. En outre, le Galaxy A57 ajoute un Montage vidéo par IA, destiné à faciliter l’assemblage de séquences pour des contenus courts, un terrain où d’autres acteurs du milieu de gamme misent encore surtout sur la puissance brute plutôt que sur l’assistance logicielle.

De plus, notez que Samsung met en avant l’intégration de la fonction Entourer pour Chercher avec Google, qui permet de sélectionner d’un geste un élément à l’écran pour lancer une recherche contextuelle, qu’il s’agisse d’un texte à traduire ou d’un vêtement à identifier et maintenant de plusieurs éléments sur une même photo. Le constructeur associe par ailleurs Bixby à Gemini pour gérer des tâches plus complexes mêlant applications maison et services tiers, complétant ainsi l’arsenal d’assistants disponibles dans cette série A.

Écran, performances et photo : des évolutions mesurées

Les Galaxy A57 5G et A37 5G partagent l’essentiel de leur fiche technique d’affichage, avec une dalle Super AMOLED+ de 6,7 pouces en Full HD+, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie Vision Booster pour améliorer la lisibilité en extérieur comme en intérieur.

Les bordures affinées, selon Samsung, contribuent à un format plus moderne, en particulier sur le Galaxy A57, présenté comme le modèle le plus fin de la série A à ce jour. Face à d’autres propositions du marché milieu de gamme, comme les Pixel ou les modèles de marques chinoises concurrentes, la marque sud-coréenne mise ici davantage sur la lisibilité et la continuité de son expérience d’écran que sur une hausse spectaculaire de la définition.

Pour la partie performances, le Galaxy A57 5G combine CPU, GPU et NPU revus par rapport au Galaxy A56, avec une optimisation annoncée pour le streaming et la création de contenus, tout en conservant une batterie de 5000 mAh. Samsung évoque jusqu’à deux jours d’autonomie dans certaines conditions d’usage, avec une recharge rapide 2.0 capable d’atteindre environ 60% en 30 minutes, ce qui reste dans la moyenne haute des smartphones concurrents de même segment.



Les deux modèles adoptent un triple module photo : capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle et macro 5 mégapixels, tandis que la caméra frontale reste orientée vers les usages sociaux quotidiens.

Samsung insiste sur une amélioration du traitement d’image, notamment en basse lumière avec une Nightography optimisée par rapport aux A36 et A56, dans un marché où la photo nocturne est devenue un argument clé, y compris sur le milieu de gamme. Le Galaxy A57 se veut plus avancé encore, avec une réduction du bruit, un meilleur contraste et des couleurs plus équilibrées pour les scènes compliquées, ainsi qu’une vitesse d’obturation plus élevée pour les sujets rapides, afin de rivaliser plus directement avec les Pixel a sur ce terrain.

Sécurité, écosystème et services associés

Les Galaxy A57 5G et A37 5G sont certifiés IP68, avec une résistance à l’eau douce jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes et une protection contre la poussière, une caractéristique encore absente de plusieurs concurrents dans cette tranche de prix. Le constructeur rappelle toutefois que cette résistance n’est pas permanente et peut diminuer avec l’usure, ce qui reste cohérent avec les recommandations générales du secteur.

En matière de sécurité des données, ces smartphones embarquent Samsung Knox Vault, une solution matérielle et logicielle dédiée, complétée par un tableau de bord Sécurité et Confidentialité, des Alertes de Confidentialité, un Bloqueur automatique, le Partage Privé, une Protection contre le Vol et un Album Privé pour verrouiller certains contenus de la galerie.

Un partenariat avec la plateforme WEBTOON est également mis en avant : l’application est préinstallée, et les utilisateurs peuvent profiter de l’écran 6,7 pouces pour consulter un catalogue de webcomics optimisés pour le mobile.

Les nouveaux détenteurs qui activent un compte WEBTOON depuis un Galaxy A37 ou A57 reçoivent 5 Coins, leur donnant accès à du contenu premium ou à des épisodes en avant-première, un type d’accord de contenus que l’on voit se multiplier sur le marché pour renforcer l’attractivité de certaines séries de smartphones.

Disponibilité et prix

Les Galaxy A57 5G et A37 5G seront disponibles à partir du 10 avril 2026 en France. Les tarifs, déjà évoqués par plusieurs fuites, se confirment puisque le Galaxy A57 5G est annoncé à 549 euros en version 128 Go avec 8 Go de RAM, 599 euros pour 256 Go, et jusqu’à 799 euros pour une option 512 Go, une capacité inédite pour cette série. Le Galaxy A37 5G s’affiche à 449 euros en 128 Go et 6 Go de RAM, et 529 euros pour la déclinaison 256 Go avec 8 Go de RAM, soit des hausses de l’ordre de 50 à 80 euros par rapport aux A36 et A56 selon les configurations.

Samsung propose par ailleurs une offre de lancement sur Samsung.com : entre le 25 mars et le 24 avril 2026, l’achat d’un Galaxy A57 5G ou A37 5G donne droit au doublement de la capacité de stockage, accompagné d’une remise immédiate de 50 euros sur le Galaxy A57 256 Go et de 80 euros sur le Galaxy A37 256 Go, selon les modalités publiées par la marque.

Enfin, côté coloris, le Galaxy A57 5G arrive en Bleu, Bleu clair, Gris et Lavande, tandis que le Galaxy A37 5G est proposé en Lavande, Blanc, Vert foncé et Graphite, un éventail pensé pour couvrir à la fois des teintes classiques et des tons plus pastel.