Samsung Galaxy M56 : un milieu de gamme qui mise sur la vidéo HDR et la finesse

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Galaxy M56 ne serait pas directement dérivé du Galaxy A56 récemment lancé, mais présenterait davantage de similitudes avec le Galaxy A55 de l'année dernière, notamment au niveau du processeur. Le fabricant sud-coréen semble toutefois avoir intégré certaines fonctionnalités premium pour différencier ce modèle dans un segment de marché particulièrement concurrentiel.

Un design affiné et un écran optimisé pour une meilleure expérience visuelle

Le Galaxy M56 se démarque d'abord par sa finesse. Avec seulement 7,2 mm d'épaisseur, il est plus fin que son prédécesseur, le Galaxy M55, tout en conservant une batterie de même capacité (5 000 mAh) et un poids identique de 180 grammes. Cette prouesse technique démontre bien les efforts de Samsung pour optimiser l'intégration des composants sans compromettre l'autonomie. La durabilité a également été améliorée avec l'adoption du verre Gorilla Glass Victus+, qui serait quatre fois plus résistant que la protection utilisée sur le modèle précédent. D'après les informations partagées par Samsung, l'appareil pourrait survivre à des chutes d'une hauteur allant jusqu'à 2 mètres, un argument de poids pour les utilisateurs à la recherche d'un smartphone robuste.

L'écran doté d’une dalle AMOLED constitue un autre point fort du Galaxy M56. Celui-ci afficherait une luminosité supérieure de 33% par rapport à la génération précédente, tout en réduisant la taille des bordures de 36%, selon la marque. Cette optimisation permettrait une meilleure immersion visuelle et une lisibilité accrue en plein soleil grâce à la technologie Vision Booster intégrée par le constructeur.

Des capacités photographiques inspirées des modèles premium

Le système photographique du Galaxy M56 s'articule autour d'un capteur principal de 50 mégapixels doté de grands pixels, accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. À l'avant, on retrouverait un capteur selfie de 12 mégapixels, similaire à celui équipant les smartphones haut de gamme de la marque. La véritable innovation réside dans la capacité de l'appareil à enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde au format 10-bit HDR, aussi bien avec la caméra arrière qu'avec la caméra frontale. Cette fonctionnalité, généralement réservée aux modèles premium comme le Galaxy S25, permettrait de capturer des vidéos avec une plage dynamique étendue et des couleurs plus riches.

D'après Samsung, les caméras du Galaxy M56 seraient capables de produire des images et des vidéos avec moins de bruit, grâce à la combinaison de grands pixels et d'un traitement d'image assisté par intelligence artificielle. L'appareil proposerait également un zoom portrait 2x pour des portraits plus détaillés et naturels.

Le constructeur mettrait aussi l'accent sur les fonctionnalités d'édition d'image avancées, incluant les suggestions d'édition automatiques, l'outil Image Clipper pour découper facilement des sujets, et la fonction Object Eraser permettant de supprimer des éléments indésirables d'une photo.

Performance et expérience utilisateur : entre continuité et innovation

Selon les informations disponibles, le Galaxy M56 serait équipé du processeur Exynos 1480, le même que celui utilisé dans le Galaxy A55 l'année dernière. Ce choix pourrait se traduire par des performances légèrement inférieures ou similaires à celles du Galaxy M55. Toutefois, l'appareil bénéficierait d'Android 15 et de l'interface One UI 7.0, ce qui pourrait contribuer à une expérience utilisateur plus fluide au quotidien. En matière de support logiciel, le Galaxy M56 pourrait recevoir jusqu'à six mises à jour majeures du système d'exploitation Android, conformément à la politique récente de Samsung pour ses appareils milieu de gamme, un argument de poids face à la concurrence.

Côté connectivité, l'appareil devrait être compatible 5G et intégrer le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 et la technologie NFC. La charge rapide 45W permettrait de recharger rapidement la batterie de 5 000 mAh, tandis que les haut-parleurs stéréo et le lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran viendraient compléter l'expérience utilisateur.

Pour le moment, nous attendons une prise de parole de la marque afin qu’elle communique sur la date de sortie officielle ainsi que le prix de l’appareil.