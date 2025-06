Samsung Galaxy S24 FE : plus intéressant que le de Galaxy S25 Edge ?

Toutes les dernières générations de Samsung Galaxy S embarquent différentes versions adaptées aux besoins de chacun. La version classique pour profiter des dernières innovations du constructeur sud-coréen et d'un smartphone haut de gamme complet.

La version +, similaire à la classique, mais avec un plus grand écran la version ultra, afin de bénéficier de la version la plus aboutie et complète chez Samsung et la version FE ou Fan Edition, incluant l'essentiel du modèle classique, mais à petit prix.

Samsung Galaxy S24 FE : le haut de gamme Samsung à petit prix

Ne vous fiez pas à son tarif plutôt accessible, car hormis son coût, le Samsung Galaxy S24 FE a tout d'un modèle haut de gamme. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone à moins de 410€ équipé de technologies innovantes et d'un kit d'utilisation performant et complet, c'est le modèle qu'il vous faut.

À l'instar de la version classique du Samsung Galaxy S24, le S24 FE embarque trois capteurs photos à l'arrière et un à l'avant : un objectif ultra grand angle de 12 Mpx, un objectif grand angle de 50 Mpx, un téléobjectif de 8 Mpx, un capteur avant de 10 Mpx.

SI vous aimez retoucher vos photos ou vos vidéos, laissez-vous guider par les outils d'IA directement intégrés à ce modèle. Aussi ,le mode nuit améliore instantanément la qualité de vos clichés ou films en basse luminosité.

En plus de son petit prix par rapport au Samsung Galaxy S24, la "Fan Edition" dispose d'un écran Dynamic Amoled 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz de 6,7 pouces, soit cinq de plus que la version classique. Sa batterie de 4700 mAh vous offre une autonomie confortable tout au long de la journée.

Samsung Galaxy S25 Edge ou Samsung Galaxy S24 FE ?

Si vous êtes prêt à allouer un très gros budget à votre smartphone pour profiter du très haut de gamme du constructeur sud-coréen, le Samsung Galaxy S25 Edge est sans aucun doute plus performant que le S24 FE. Équipé du meilleur appareil photo de Samsung : un objectif grand angle de 200 Mpx, accompagné d'un objectif ultragrand angle et d'un capteur avant de 12 Mpx.

Mais le plus grand titre de noblesse de ce modèle n'est pas son excellente qualité photo; mais bien sa finesse rare. Avec seulement 5,8mm de largeur, c'est tout simplement le Samsung Galaxy S le plus fin jamais conçu.

En revanche, si vous souhaitez un smartphone haut de gamme avec un excellent rapport qualité prix, le Samsung Galaxy S24 FE va vous plaire à coup sûr.

Certes, le Samsung Galaxy S25 Edge est plus puissant que le S24 FE, puisqu'il embarque le meilleur processeur de Samsung : la puce Snapdragon 8 Elite. Mais la version Fan Edition du Galaxy S24 et son processeur Samsung Exynos 2400e peuvent faire tourner vos jeux mobiles ou vos séries favorites en haute qualité sans problèmes.

Le Samsung Galaxy S24 FE contient une majorité des technologies accessibles sur la version classique, mais il a un prix bien moindre.

Où trouver le S24 FE au meilleur prix ?

Disponible en coloris bleu, graphite, vert d'eau ou jaune avec une capacité de stockage de 128 Go ou 256 Go, le Samsung Galaxy S24 FE est actuellement disponible à moins de 410€ chez Rakuten.