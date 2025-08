Samsung Galaxy S25 FE : un smartphone qui devrait allier écran LTPO et grande autonomie

À quelques semaines d’une présentation officielle, il est temps de faire le point sur ce que l’on sait d’un futur smartphone de milieu de gamme de la marque sud-coréenne. Selon les rumeurs les plus sérieuses, le Samsung Galaxy S25 FE adopterait une approche raisonnable concernant son design s’inscrivant dans la lignée des autres modèles Galaxy S25 disponibles depuis plusieurs mois maintenant. En outre, les différences avec son prédécesseur seraient minimes. En effet, selon les spécifications révélées, l'épaisseur du terminal passerait à 7,4 mm, soit une réduction par rapport aux 8 mm du Galaxy S24 FE. Cette amélioration s'accompagnerait d'un poids estimé à 190 grammes.

L'écran demeurerait l'un des points forts de cette nouvelle génération. Samsung intégrerait une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels), mais enrichirait cette configuration d'une technologie LTPO. Cette innovation permettrait une fréquence de rafraîchissement adaptative comprise entre 1 et 120 Hz, optimisant automatiquement la consommation selon l'usage. La luminosité maximale atteindrait 1 900 cd/m.

La protection Gorilla Glass Victus+ recouvrirait l'ensemble de l'écran, tandis que le dos bénéficierait également de cette technologie pour une résistance accrue aux rayures et aux chocs. Samsung proposerait quatre coloris pour ce modèle : Navy, Icy Blue, Jet Black et White, offrant une palette sobre adaptée aux préférences variées des utilisateurs. La certification IP68 garantirait par ailleurs une résistance à l'eau et à la poussière conforme aux standards de la gamme.

Des performances et une autonomie qui seraient au cœur de l'expérience utilisateur

Le Samsung Galaxy S25 FE s'appuierait sur le processeur Exynos 2400, gravé en 4 nm et composé de 10 cœurs cadencés jusqu'à 3,21 GHz. Contrairement aux rumeurs initiales évoquant l'Exynos 2400e utilisé dans le S24 FE, Samsung opterait pour la version standard de cette puce, identique à celle équipant les Galaxy S24 classiques. Le GPU Xclipse 940 accompagnerait ce processeur, promettant une expérience fluide dans les jeux et applications graphiquement exigeantes. La configuration mémoire comprendrait 8 Go de RAM associés à des options de stockage de 128 Go ou 256 Go en standard UFS 3.1.

L'autonomie constituerait l'une des améliorations les plus significatives de cette génération. En effet, la batterie passerait à 4 900 mAh, soit une augmentation par rapport aux 4 700 mAh du modèle précédent. Cette capacité supérieure s'accompagnerait d'une charge rapide portée à 45W, permettant théoriquement de récupérer 70 à 80% de batterie en une trentaine de minutes. Samsung intégrerait également la compatibilité avec le standard Qi2 pour la charge sans fil, anticipant l'adoption croissante de cette technologie par les autres marques. Le système fonctionnerait sous Android 16 avec One UI 8, bénéficiant ainsi des dernières innovations logicielles dès le lancement.

Une configuration photo familière avec des fonctionnalités qui seraient préservées

La partie photographique du Galaxy S25 FE s'inscrirait dans la continuité, reprenant l'essentiel de la configuration de son prédécesseur. Le module principal embarquerait un capteur de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 et stabilisation optique, complété par un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique x3. Cette configuration éprouvée garantirait une polyvalence satisfaisante pour la plupart des usages photographiques.

L'évolution la plus notable concernerait le capteur frontal, qui passerait de 10 à 12 mégapixels avec ajout de l'autofocus. Cette amélioration viserait à optimiser la qualité des selfies et des appels vidéo, répondant aux attentes actuelles des utilisateurs. Les fonctionnalités vidéo conserveraient les standards de la gamme, avec enregistrement 8K à 30 fps et 4K jusqu'à 120 fps pour le capteur principal.

En matière de connectivité, le Galaxy S25 FE intégrerait l'ensemble des technologies actuelles : 5G SA/NSA, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 et NFC. Le connecteur USB Type-C 3.2 assurerait les transferts de données rapides, tandis que l'absence de prise jack 3,5 mm confirmerait l'orientation vers les solutions audio sans fil. Les capteurs biométriques comprendraient un lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale 2D.

Samsung positionnerait ce modèle comme une proposition équilibrée entre performances et accessibilité tarifaire. Face à une concurrence utilisant des processeurs plus récents, le constructeur miserait sur l'expérience utilisateur globale et l'écosystème Galaxy pour séduire sa clientèle. Cette stratégie viserait particulièrement les utilisateurs hésitant entre milieu et haut de gamme, attirés par les fonctionnalités premium à un tarif contenu.