Samsung Galaxy S25 FE aperçu dans les listes de Geekbench

Un appareil Samsung portant le numéro de modèle SM-S731U a été repéré sur Geekbench, et tout indique qu'il s'agit du Galaxy S25 FE. Ce modèle a obtenu 2064 points en test single-core et 6899 points en multi-core. Ces scores sont similaires à ceux du Galaxy S24 FE, suggérant des performances comparables.

Contrairement aux rumeurs initiales qui évoquaient l'utilisation d'un Exynos 2400e (comme sur le S24 FE) ou d'un MediaTek Dimensity 9400, la fiche technique révèle que le Galaxy S25 FE embarquera un processeur Exynos 2400 standard. Ce processeur est associé au GPU Samsung Xclipse 940.

La configuration du CPU comprend:

Un cœur haute performance cadencé à 3,21 GHz

Deux cœurs à 2,90 GHz

Trois cœurs à 2,00 GHz

Quatre cœurs à 1,96 GHz

Cette révélation est intéressante car il s'agit du même processeur que celui utilisé dans la série Galaxy S24, et non de la version légèrement sous-cadencée (Exynos 2400e) qu'on trouve dans le S24 FE. Il est intéressant de noter que Samsung semble réutiliser ses stocks d'Exynos 2400 de l'année dernière pour équiper à la fois le Galaxy S25 FE et le Galaxy Z Flip FE. D'un point de vue économique, cette stratégie est logique et permet à Samsung d'optimiser sa production.

Autres spécifications révélées

Le listing Geekbench dévoile également que le Galaxy S25 FE fonctionnera sous Android 16, ce qui suggère qu'il sera livré avec One UI 8 dès sa sortie. Le smartphone disposera de 8 Go de RAM, comme son prédécesseur.

Selon des rumeurs antérieures, le Galaxy S25 FE pourrait conserver des caractéristiques similaires au S24 FE en termes d'écran, de batterie et de caméras arrière. Cependant, une amélioration notable serait l'intégration d'une caméra frontale de 12 mégapixels, contre 10 mégapixels sur le modèle actuel.

Calendrier de lancement

Le Galaxy S25 FE ne devrait pas être commercialisé avant la fin de l'année 2025, probablement en septembre au plus tôt. Cette chronologie explique pourquoi le smartphone fonctionnera sous Android 16, dont la sortie est prévue par Google le mois prochain.

Le Galaxy S25 FE rejoindra la gamme S25 qui compte déjà quatre modèles, dont le récent Galaxy S25 Edge.