Samsung Galaxy S25 : le smartphone le plus vendu en France n’en finit pas d’impressionner, surtout à ce prix

Quand un smartphone s’impose comme une valeur sûre, ce n’est jamais un hasard. Le Samsung Galaxy S25 propose une fiche haut de gamme très moderne, et son prix actuel à moins de 480 €, en fait l’un des meilleurs achats possibles en début d’année.

Rémi Deschamps - publié le 04/01/2026 à 12h15
Le Samsung Galaxy S25
 

Proposé à 479,99 € au lieu de 799 €, ce Galaxy S25 neuf profite d’une remise très concrète, renforcée par un vendeur bien noté sur Rakuten et une expédition rapide. Une configuration idéale pour celles et ceux qui veulent accéder au haut de gamme Samsung sans payer le prix fort.

À moins de 480 €, le Galaxy S25 devient l’un des rares smartphones haut de gamme récents à proposer un tel équilibre entre performances, suivi logiciel et prix.

Pourquoi le Galaxy S25 reste une référence

Le Samsung Galaxy S25 ouvre la dernière génération premium de la marque et est même le smartphone le plus vendu en France cette année, devant même les appareils d'Apple. Il combine un écran AMOLED de 6,2 pouces très bien calibré, une puce Qualcomm ultra performante et surtout 12 Go de RAM !

Une vraie bonne fiche technique qui se ressent à l'usage. Navigation fluide, multitâche sans ralentissement, longévité assurée sur plusieurs années : le S25 est pensé pour durer, et c'est important aujourd'hui.

 

Une offre sérieuse pour un achat réfléchi

Cette offre concerne une édition internationale (USA), compatible avec les réseaux européens. L’usage est strictement identique pour l’immense majorité des utilisateurs, sans influence sur l'expérience utilisateur.

Ajoutez à cela un vendeur noté 4,6/5, une livraison gratuite et un prix qui reste nettement inférieur au tarif constructeur, et vous obtenez une offre que l'on peut absolument qualifier de bon plan.

✅Points forts

  • Écran AMOLED compact et très qualitatif
  • 12 Go de RAM pour une vraie longévité
  • Performances haut de gamme
  • Prix nettement inférieur au tarif officiel

☑️À savoir

  • Version import (USA)
  • Chargeur non inclus

Pour découvrir les autres modèles de la marque, la page dédiée aux smartphones Samsung permet de comparer facilement les alternatives selon votre budget.

 
