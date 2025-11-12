Samsung Galaxy S25 Ultra : 674 € de réduction pour le smartphone haut de gamme le plus plébiscité de 2025

Offre Black Friday : le Galaxy S25 Ultra 256 Go tombe à 789 € sur Rakuten, soit 674 € de moins que son prix officiel. Stock limité.

Un concentré de technologie à prix cassé

Véritable vitrine du savoir-faire de Samsung, le Galaxy S25 Ultra associe design titane, puissance extrême et innovations logicielles.

Son écran AMOLED de 6,9 pouces affiche une fluidité impeccable grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et son quadruple module photo de 200 Mpx s’impose comme une référence sur le marché. À l’intérieur, la puce Snapdragon 8 Elite pour Galaxy assure des performances de très haut niveau, idéales pour le jeu, la photo ou le multitâche intensif.

À ce tarif, le S25 Ultra devient l’un des rares smartphones à offrir un tel niveau de finition et de puissance sous la barre des 800 €. Seule petite précision : la version proposée sur Rakuten est un modèle international, livré sans adaptateur secteur, mais parfaitement compatible avec les opérateurs français.

✅ Points forts Écran AMOLED 6,9" 120 Hz lumineux

Processeur Snapdragon 8 Elite ultra rapide

Module photo 200 Mpx et zoom optique performant ⚠️ Points faibles Chargeur non inclus

Version internationale sans Samsung Care+

Une offre à ne pas manquer pendant le Black Friday

Si vous cherchiez à passer sur du haut de gamme, le S25 Ultra est, d'après notre test complet, le smartphone Android le plus abouti de 2025, tant pour la photo que pour ses fonctions d’intelligence artificielle Galaxy AI.

Pour ceux qui souhaitent comparer les meilleurs modèles du moment, notre guide des meilleurs smartphones Android vous aidera à situer le Galaxy S25 Ultra face à ses concurrents directs.