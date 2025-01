Samsung Galaxy S25 : une offre inédite d'IA avec Gemini Advanced

L'analyse du fichier APK de la dernière version de l'application Google révèle que Samsung proposera différentes durées d'abonnement selon le modèle choisi. Le Galaxy S25 standard offrira trois mois d'accès, le S25+ six mois, tandis que le S25 Ultra donnera droit à une année complète de Gemini Advanced.

Cette offre représente un avantage considérable, l'abonnement mensuel étant normalement facturé à 22 euros, soit une valeur dépassant les 200 euros pour un an.

Gemini Advanced se distingue de la version standard par ses capacités étendues : génération d'images, compréhension approfondie des requêtes complexes, création d'agents IA personnalisés et accès aux modèles expérimentaux de Google.

Des caractéristiques techniques prometteuses

Le Galaxy S25 s'annonce comme un concentré de technologies avancées. Tous les modèles seront équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances optimisées. La gamme proposera plusieurs configurations de mémoire, allant de 12 Go de RAM pour la version 256 Go à 16 Go pour les versions 512 Go et 1 To.

Les prix devraient rester similaires à la génération précédente, débutant à 899 euros pour le S25 standard et culminant à 1809 euros pour le S25 Ultra en version 1 To.

Samsung devrait dévoiler sa nouvelle gamme lors du Galaxy Unpacked prévu le 22 janvier 2025. Les premiers modèles seront disponibles à partir du 7 février, selon les sources sud-coréennes. L'événement pourrait également être l'occasion d'autres annonces, notamment concernant une nouvelle génération de Galaxy Ring ou une version ultra-fine du S25.

Le design des nouveaux modèles montre quelques évolutions subtiles, particulièrement sur le S25 Ultra qui adopte des angles plus arrondis que son prédécesseur. Le S25 Plus conserve quant à lui des coins plus marqués, créant une distinction visuelle claire entre les modèles.