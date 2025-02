Samsung : Galaxy S25 VS Galaxy S25 Plus, lequel est fait pour vous ?

Quelles sont les caractéristiques techniques des Galaxy S25 et S25 Plus ?

Le Galaxy S25 est doté d'un écran AMOLED FHD+ de 6,2 pouces, offrant une résolution de 2340 x 1080 pixels. Le S25 Plus, quant à lui, dispose d'un écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces avec une résolution de 3200 x 1440 pixels. Processeur et mémoire : Les deux modèles sont équipés du processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, associé à 12 Go de RAM.

Le S25 est équipé d'une batterie de 4000 mAh, tandis que le S25 Plus dispose d'une batterie de 4900 mAh. Appareil photo : Les deux modèles partagent une configuration similaire avec un triple capteur arrière, comprenant un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP. La caméra frontale est de 10 MP.

Des modèles adaptés à des usages différents

Choisir entre le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus dépend principalement de vos préférences en matière de taille d'écran et d'autonomie.

Le S25, avec son format compact de 6,2 pouces, est idéal pour ceux qui privilégient la maniabilité et une utilisation à une main. En revanche, le S25 Plus, avec son grand écran de 6,7 pouces, offre une expérience visuelle plus intense, et plus appréciable pour le streaming vidéo ou les jeux.

De plus, il affiche une résolution plus fine avec l’excellent score de 513 PPI ! (contre 416 PPI). Il est d'ailleurs l’un des meilleurs écrans au monde d’après Dxomark.

De plus, sa batterie de plus grande capacité assure une autonomie plus longue, ce qui répond aux besoins des gamers et à ceux qui regardent beaucoup de programmes en streaming. Cette différence se traduit par 16 % de durée de vie en plus (24h22 contre 20h59).

Le Galaxy S25 Plus dispose également d’une charge rapide à 45W, contre seulement 25W sur le S25.

En termes de stockage, les 256 Go du S25 Plus conviendront aux utilisateurs ayant besoin de plus d'espace pour leurs applications, photos et vidéos. Cependant, pour une utilisation plus classique, les 128 Go du S25 peuvent suffire largement.

De son côté, le Galaxy S25 mise sur la performance et l’ergonomie. Il affiche un score de performance sur AnTuTu qui est tout de même supérieur de 12 % (2314K contre 2066K), offrant de meilleures capacités en multitâche et pour les applications exigeantes.

Toutefois, c’est avant tout son format compact et son poids réduit de 28 g par rapport au Galaxy S25 Plus qui peut faire la différence, car c’est un smartphone bien plus léger et maniable, d’autant plus que sa largeur inférieure de 5,3 mm améliore la prise en main !

Bien que sur le papier le Galaxy S25 soit plus performant, en réalité ce n’est pas tant un argument pour le choisir, car le Galaxy S25 Plus fait tourner Fortnite en mode Ultra à 60 FPS, autant dire qu’il fournit déjà une puissance plus que nécessaire.

Le Galaxy S25 Plus conviendra ainsi aux utilisateurs à la recherche d’un grand écran et d’une autonomie renforcée, tandis que le Galaxy S25 séduira ceux qui privilégient la compacité !

Quelles offres chez Samsung ?

En ce moment, Samsung propose :