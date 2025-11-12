Samsung Galaxy S26 Plus : des changements subtils et une identité affirmée pour son design qui fuite

Le Samsung Galaxy S26 Plus, dévoilé à travers des rendus CAD et des fuites concordantes publiées par Android Headlines, fait déjà couler beaucoup d’encre. Le site publie les images montrant qu’il s’inscrit dans la droite lignée de son prédécesseur.

Sylvain Pichot - publié le 12/11/2025 à 19h30
Samsung Galaxy S26 Plus leaks

C’est une nouvelle fois une approche légèrement évolutive que Samsung semble avoir choisi pour son futur smartphone Galaxy S26 Plus. En effet, le très bien renseigné @OnLeaks a publié en association avec le site Android Headlines des rendus particulièrement réalistes de ce à quoi pourrait ressembler le mobile. 

Selon la source, très fiable, le terminal arbore un écran plat d’environ 6,7 pouces, encadré par des bordures fines et d’une parfaite symétrie. La caméra frontale reste logée, comme à l’accoutumée, au centre dans un petit poinçon discret. Cette organisation garantit non seulement une immersion visuelle réussie, mais conserve également l’ergonomie qui a fait le succès de la série S. Les dimensions du Galaxy S26 Plus s’élèvent à 158,4 x 75,7 x 7,35 mm, des mensurations quasiment identiques à celles du S25 Plus.

Samsung Galaxy S26 Plus leaks

Quoi de neuf à l’arrière ?

La face arrière, quant à elle, profite d’un traitement qui semble toujours soigné, marqué par l’intégration d’un module photographique désormais inspiré du style à double couche des modèles S25 Edge et Galaxy Z Fold7. Cet ensemble rassemble trois capteurs alignés verticalement, avec une légère surélévation en deux paliers, afin d’ancrer visuellement cette génération dans une certaine modernité sans renier son héritage. 

 

Les tranches sont parfaitement plates. Elles hébergent les boutons de volume et d’alimentation du côté droit, tandis que la tranche inférieure accueille le port USB-C, la trappe SIM et la grille de haut-parleur. Très classique.

Samsung Galaxy S26 Plus leaks

Des couleurs vraiment originales ?

Une partie des spéculations lors de la révélation des premiers rendus du Galaxy S26 Plus concerne le choix des couleurs. Des images circulant en ligne suggéraient la présence d’une déclinaison orange, complétée par un modèle blanc, mais, selon les dernières fuites relayées par des sources réputées fiables, il ne s’agirait que de visuels destinés à illustrer le design : Samsung n’a à ce jour officialisé aucune option orange pour la commercialisation du S26 Plus. La marque devrait conserver des coloris classiques, à base de noir, argent ou bleu, afin de coller à l’identité visuelle de la série S, déjà bien ancrée sur le marché.

En ce qui concerne les matériaux, Samsung opte toujours pour un cadre métallique associé à un dos en verre, voulant garantir robustesse et élégance. 

