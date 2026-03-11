Code Promo : Profitez de -50 € sur le Xiaomi 15T Pro avant minuit

À retenir : Le prix final chute à 549 € grâce au cumul de la remise immédiate et du code RAKUTEN50. En prime, vous récupérez près de 30 € sur votre compte Club R pour vos prochains achats.

Xiaomi a toujours su bousculer le marché avec sa gamme T. Même si nous n'avons pas les chiffres directs de Xiaomi, il est fort à parier que c'est la gamme qui rencontre le plus de succès en France.

Il faut dire qu'avec ce 15T Pro, la marque propose 12 Go de RAM, un écran AMOLED et un bloc photo impressionnant ; une configuration particulièrement solide.

Comment profiter de l'offre étape par étape ?

Pour obtenir le Xiaomi 15T Pro à 549 €, la démarche est simple mais nécessite d'être rapide (les codes Rakuten sont souvent limités en nombre d'utilisations). Voici la marche à suivre :

Ajoutez le produit : Sélectionnez le Xiaomi 15T Pro Moka chez le vendeur VenteIntelligente (noté 4,7/5).

Sélectionnez le Xiaomi 15T Pro Moka chez le vendeur (noté 4,7/5). Entrez le code : Au moment du paiement, saisissez RAKUTEN50 dans le champ dédié aux coupons.

Au moment du paiement, saisissez dans le champ dédié aux coupons. Validez : La remise de 50 € s'applique instantanément sur le prix déjà réduit.

Le produit est vendu neuf avec une garantie de 2 ans, et la livraison est totalement gratuite. C'est l'assurance d'un achat serein avec un service après-vente réactif.

✅ Les points forts du deal Prix final à 549 €

29,95 € offerts en Rakuten Points

en Rakuten Points Livraison gratuite sous 5 à 7 jours

Garantie constructeur 2 ans ⚠️ À vérifier Code promo valable jusqu'à minuit

Stocks limités chez ce vendeur

Pourquoi choisir le Xiaomi 15T Pro en 2026 ?

Malgré l'arrivée des nouveaux flagships, le 15T Pro reste un monstre de puissance plutôt abordable. Son écran haute fréquence et sa charge ultra-rapide en font un compagnon idéal pour les utilisateurs exigeants qui ont besoin de réactivité.

À moins de 550 €, il affiche un rapport performance/prix qui fait de l'ombre à la concurrence, notamment grâce à son autonomie optimisée sous Android.

Indicateur Détails de l'offre Xiaomi Prix de départ 803,00 € Remise Rakuten - 204,00 € Code RAKUTEN50 - 50,00 € Prix Final 549,00 €

N'oubliez pas que l'achat vous rapporte également 29,95 € via le programme de fidélité gratuit de Rakuten.

Cet argent pourra être utilisé dès votre prochaine commande, ce qui ramène virtuellement le coût du smartphone sous la barre des 520 €.