Samsung Galaxy S26 VS Galaxy S25 : faut-il vraiment changer de smartphone cette année ?

Avec l'arrivée officielle du Samsung Galaxy S26, une question brûle les lèvres des technophiles : « la différence avec le Galaxy S25 justifie-t-elle l'investissement ? » Si le design semble s'inscrire dans la continuité, les changements profonds se cachent sous le capot et dans les algorithmes. Analyse d'un duel fratricide pour savoir quel modèle offre le meilleur rapport qualité/prix en 2026.

Rémi Deschamps - publié le 27/02/2026 à 17h45
Samsung Galaxy S26 VS Galaxy S25 : faut-il vraiment changer de smartphone cette année ?

Design et écran,  la quête de la perfection ergonomique

Au premier regard, le Galaxy S26 affine une recette déjà excellente. Samsung a réussi à réduire encore les bordures de l'écran Dynamic AMOLED 2X, pour une meilleure immersion, le tout sans sans augmenter l'encombrement de l'appareil. 

D'un autre côté, le S25 reste un champion de la légèreté, mais le S26 gagne en robustesse avec de nouveaux matériaux plus résistants aux rayures.

 
  • L'affichage : Le S26 introduit une luminosité de pointe supérieure, rendant l'utilisation en plein soleil encore plus confortable que sur le S25.
  • La puce : Le passage à la nouvelle génération de processeur apporte un gain de fluidité immédiat, notamment lors de l'utilisation intensive du multitâche.
  • L'IA dite « proactive » : C'est la grande force du S26. Contrairement au S25 qui intégrait l'IA par touches, le S26 l'utilise pour optimiser la batterie et la réception réseau en temps réel selon vos habitudes.

Les offres de précommande changent la donne

Si l'on regarde uniquement le prix de vente conseillé, le Galaxy S25 (désormais en promotion) semble plus attractif. Pourtant, la stratégie de précommande de Samsung sur le Store officiel inverse la tendance jusqu'au 10/03/2026.

 

En choisissant le nouveau modèle maintenant, vous cumulez des avantages qui font chuter son coût réel :

  • Stockage doublé : Le modèle 512 Go est au prix du 256 Go (soit -200 € de remise immédiate).
  • Bonus de reprise : Samsung ajoute 515 € de remise si vous faites reprendre votre ancien smartphone.
  • Avantage Code : Le code PAYPAL permet de retirer encore 50 € à l'étape du panier.

Comparatif des points clefs

CaractéristiqueGalaxy S25Galaxy S26
Intelligence ArtificielleGalaxy AI (Standard)IA Proactive (Anticipation)
Performance PhotoExcellente en jourNouveau traitement Nuit assisté
Offre de lancementPrix barréStockage 512Go offert + Bonus Reprise

L'avis de la rédaction : Le Galaxy S25 reste un excellent smartphone, mais le Galaxy S26 apporte cette touche de futurisme grâce à son IA mieux intégrée et sa puissance brute. Si vous possédez déjà un S25, le changement n'est pas du tout recommandé. En revanche, si vous venez d'un modèle plus ancien (S22 ou S23), le cumul des offres de précommande (stockage doublé + bonus reprise + code PAYPAL) rend le S26 plus intéressant financièrement qu'un S25 acheté hors promo.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy S26 Ultra
Guide d'achat

Guide d'Achat : quel smartphone Samsung Galaxy S26 choisir ?

27/02/2026
POCO M8
Guide d'achat

Notre algorithme a élu les 3 meilleurs smartphones à moins de 300 € de 2026

25/02/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Marre de changer de mobile ? Top des smartphones conçus pour durer jusqu'en 2033

24/02/2026
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2026

24/02/2026