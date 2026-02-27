Samsung Galaxy S26 VS Galaxy S25 : faut-il vraiment changer de smartphone cette année ?

Design et écran, la quête de la perfection ergonomique

Au premier regard, le Galaxy S26 affine une recette déjà excellente. Samsung a réussi à réduire encore les bordures de l'écran Dynamic AMOLED 2X, pour une meilleure immersion, le tout sans sans augmenter l'encombrement de l'appareil.

D'un autre côté, le S25 reste un champion de la légèreté, mais le S26 gagne en robustesse avec de nouveaux matériaux plus résistants aux rayures.

L'affichage : Le S26 introduit une luminosité de pointe supérieure, rendant l'utilisation en plein soleil encore plus confortable que sur le S25.

Le passage à la nouvelle génération de processeur apporte un gain de fluidité immédiat, notamment lors de l'utilisation intensive du multitâche. L'IA dite « proactive » : C'est la grande force du S26. Contrairement au S25 qui intégrait l'IA par touches, le S26 l'utilise pour optimiser la batterie et la réception réseau en temps réel selon vos habitudes.

Les offres de précommande changent la donne

Si l'on regarde uniquement le prix de vente conseillé, le Galaxy S25 (désormais en promotion) semble plus attractif. Pourtant, la stratégie de précommande de Samsung sur le Store officiel inverse la tendance jusqu'au 10/03/2026.

En choisissant le nouveau modèle maintenant, vous cumulez des avantages qui font chuter son coût réel :

Stockage doublé : Le modèle 512 Go est au prix du 256 Go (soit -200 € de remise immédiate).

Le modèle 512 Go est au prix du 256 Go (soit de remise immédiate). Bonus de reprise : Samsung ajoute 515 € de remise si vous faites reprendre votre ancien smartphone.

Avantage Code : Le code PAYPAL permet de retirer encore 50 € à l'étape du panier.

Comparatif des points clefs

Caractéristique Galaxy S25 Galaxy S26 Intelligence Artificielle Galaxy AI (Standard) IA Proactive (Anticipation) Performance Photo Excellente en jour Nouveau traitement Nuit assisté Offre de lancement Prix barré Stockage 512Go offert + Bonus Reprise