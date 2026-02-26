Honor Magic8 Pro : Le nouveau leader de nos tests 2026 avec une offre de lancement à ne pas manquer

Nouveau venu dans la catégorie des ultra haut de gamme, mais successeur d'une dynastie maintenant très bien implantée, le Honor Magic 8 Pro est sans aucun doute l'un des smartphones chinois les plus intéressants et puissants du moment, surtout pour une utilisation polyvalente et grand public.

Il ne se contente pas de faire une chose avec excellence, mais fait tout avec une grande compétence. En son temps, le Magic6 Pro avait été le « meilleur smartphone au monde » grâce à des notes techniques impressionnantes dans toutes les catégories évaluées par DXOMARK, et si le Magic7 Pro n'avait pas réitéré, il n'était pas sans qualités.

Mais alors, que penser de ce nouveau mastodonte premium qui nous servira probablement de mètre étalon pour le reste de l'année ?

Photographie, le 8ème mondial au classement DxOMark

Pour ce modèle 2026, Honor a misé sur une configuration matérielle musclée.

Les résultats des tests DXOMARK placent l'appareil au 8ème rang mondial des meilleurs photophones, ce qui en fait le meilleur des flagships Android « grand public » vendus en France pour l'instant en 2026.

Photo : Son capteur « Ultra Night » de 200 Mpx capture des détails invisibles à l'œil nu.

L'assistant intégré et le bouton IA simplifient chaque interaction. Endurance : Sa batterie Silicium-Carbone de 6 270 mAh est tout simplement increvable.

De notre côté, nous avons également réalisé un test en interne, qui nous a permis de lui délivrer la note de 5/5. Cela s'ajoute à l'algorithme de notre Classement smartphone, dont l'approche est plus mathématique, qui se concentre principalement sur les caractéristiques techniques, plus que sur l'expérience utilisateur comme nos tests. La note obtenue est 8,63, c'est excellent.

L'appareil est cher, mais au vu de ses qualités, son prix reste bien inférieur à celui des Galaxy S26 Ultra ou iPhone 17 Pro Max. On parle tout de même de plusieurs centaines d'euros de différence.

Zoom sur l'offre de lancement

Pour l'achat du Magic8 Pro (12+512Go) au prix de 1 299,90 €, la boutique officielle Honor propose un pack :

300 € de remise immédiate : avec le code promo disponible sur la page du constructeur.

avec le code promo disponible sur la page du constructeur. Tablette HONOR Pad 10 OFFERTE : Pack tablette HONOR Pad 10 disponible, jusqu'à 519,60€ d'avantages exclusifs.

Pack tablette HONOR Pad 10 disponible, jusqu'à 519,60€ d'avantages exclusifs. Pack accessoires (valeur 239,70 €) : Un superchargeur 100W , une coque de protection magnétique et 12 mois de garantie remplacement sont inclus.

Un , une coque de protection magnétique et 12 mois de garantie remplacement sont inclus. Bonus IA : 3 mois d'abonnement à Google AI Pro (2 To de stockage et Gemini Pro).

Paiement et avantages fidélité

Honor facilite l'acquisition de ce fleuron avec un paiement jusqu'en 24X sans frais (soit environ 41 €/mois après remise). De plus, l'achat vous rapporte immédiatement 2 000 Honor Points, utilisables pour réduire le prix de vos futurs accessoires.