Galaxy S26 Ultra à 1500 € : Faut-il céder ou choisir le S22 Ultra plus de 3 fois moins cher en reconditionné ?

Faut-il vraiment débourser près de 1 500 € pour le nouveau Galaxy S26 Ultra ? Face à la course à la nouveauté, le Galaxy S22 Ultra, s'affiche aujourd'hui à 459,99 € en reconditionné. Un écart de prix vertigineux pour deux appareils qui partagent pourtant le même ADN.

Rémi Deschamps - publié le 27/02/2026 à 12h15
Le Samsung Galaxy S26 Ultra

Il est évident qu'avec 4 ans qui séparent le Galaxy S22 Ultra de son descendant, des différences majeures imprègnent leurs fiches techniques.

 

Mais derrière cette évidence, il n'en reste pas moins que le Galaxy S22 Ultra est un smartphone qui a été pensé pour durer, or un smartphone efficace et pas trop cher, n'est-ce pas l'essentiel, si vous n'êtes pas un technophile avide des dernières nouveautés ?

Galaxy S26 Ultra : qu'achetez-vous pour 1 000 € de plus ?

Avant même de passer au crible les différents arguments en faveur du Galaxy S22 Ultra, soyons juste et accordons au Galaxy S26 Ultra le mérite qui lui revient.

Être un Galaxy Ultra est une tâche aussi difficile qu'elle n'est évidente : il faut proposer mieux tout en réussissant à proposer mieux. Eh oui, les Galaxy Ultra sont les smartphones Android les plus plébiscités et attendus par la presse, c'est pourquoi il faut au Galaxy S26 Ultra d'être au minimum ce qu'il se fait de mieux pour le très haut de gamme.

S'offrir un Galaxy S26 Ultra, c'est s'offrir la vitrine technologique de 2026 avec un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 haute vélocité, des fonctions de retouche vidéo par IA révolutionnaires, un bloc photo à l'acmé du marché et un écran géant capable de proposer une qualité et des pics de luminosité records.

 

Mais alors... Pourquoi le Galaxy S22 Ultra ?

Pourquoi acheter le Galaxy S22 Ultra plutôt que le Galaxy S26 Ultra ? La réponse est simple : 459,99 €.

Mais allons un peu plus dans le détail, car payer 460 € pour un Galaxy Ultra qui ne saurait plus faire tourner des applications en 2026 serait comme acheter une Ferrari sans moteur.

Comparé au S26 Ultra, le Galaxy S22 Ultra ne démérite pas. Il propose toujours ce qui fait le sel de la gamme Ultra actuellement :

  • Le Stylet S-Pen : Toujours intégré au châssis pour la prise de notes et le dessin.
  • Un écran d'exception : Sa dalle Dynamic AMOLED 2X 120Hz reste l'une des plus belles du marché des mobiles Samsung.
  • La polyvalence photo : Son zoom optique 10x reste une référence, même quatre ans après sa sortie.

Le seul bémol que nous pouvons lui attribuer, c'est l'arrêt des mises à jour majeures et de sécurité à partir de février 2027.

 

L'option CertiDeal : Le luxe accessible en toute sécurité

Acheter un modèle de 2022 en 2026 peut faire peur, mais l'offre reconditionnée de CertiDeal lève les doutes principaux :

  • Une garantie de 30 mois : C'est la force de l'enseigne française. Votre S22 Ultra est couvert plus longtemps qu'un modèle neuf classique !
  • Un prix imbattable : À 459,99 €, vous payez votre smartphone 3,2 fois moins cher que le futur S26 Ultra.
  • Le paiement flexible : Grâce au 4X sans frais via PayPal, ce fleuron ne vous coûte que 115 € par mois.

Notre avis : Si vous n'avez pas un besoin vital des dernières options d'IA générative, vous obtenez un appareil premium, puissant et doté du S-Pen pour le tiers du prix du neuf. Avec la garantie CertiDeal, c'est un investissement sans risque.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy S26 Ultra
Guide d'achat

Guide d'Achat : quel smartphone Samsung Galaxy S26 choisir ?

27/02/2026
POCO M8
Guide d'achat

Notre algorithme a élu les 3 meilleurs smartphones à moins de 300 € de 2026

25/02/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Marre de changer de mobile ? Top des smartphones conçus pour durer jusqu'en 2033

24/02/2026
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2026

24/02/2026