Samsung Galaxy Z Flip7 : de 1205 € à 876 €, une belle baisse pour le pliant star en Corée du Sud

En Corée du Sud, les pliants Samsung sont un véritable phénomène. C'est pour dire : lors de leur période de précommande, les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 avaient franchi le cap du million en une semaine, avec le Z Flip7 à 40 % des précommandes.

En septembre 2025, ce modèle correspondait à 17 % des ventes totales de smartphones dans le pays.

Cette gamme se vend donc vraiment bien, Counterpoint Research indique même que le Galaxy Z Flip7 était numéro un des ventes en 2025 dans le pays de son constructeur.

Pourquoi le Z Flip7 est un pliant qu’on a envie de garder au quotidien

En France, nous ne sommes pas encore tombés totalement sous le charme des smartphones pliants. Mais cela pourrait arriver un jour.

En attendant, disons que le Z Flip7, c’est d’abord un format. Fermé, il se fait discret dans une poche ou un sac. Ouvert, il redevient un smartphone presque « normal », mais avec un grand écran confortable pour scroller, regarder des vidéos ou répondre à ses messages.

C’est aussi l’un des rares modèles qui donne vraiment l’impression de pouvoir changer d’usage, sans demander de s’habituer à un grand format type Fold, proche d'une tablette.

Et autre atout que l'on demande sur ce genre de produit : la polyvalence. Un pliant peut être sympathique, mais s’il impose trop de compromis, l’effet retombe vite et on se retrouve devant un gadget.

Ici, on est sur un vrai haut de gamme pensé pour être utilisé comme téléphone principal, et tout est fait pour qu'il soit utile et pratique, autonomie, écran, photo, tout est là.

✅ Points forts Format pliant compact pratique au quotidien

pratique au quotidien Expérience haut de gamme sans passer sur un Fold

Double Nano SIM annoncée sur l’offre ⚠️ À considérer Modèle importé indiqué par le vendeur

indiqué par le vendeur Samsung Pay non pris en charge selon l’annonce

selon l’annonce Délai annoncé de 7 à 13 jours

Le détail de l’offre Rakuten à 876 € et ce qu’il faut vérifier avant d’acheter

Le prix affiché est de 876 €. Si l’on se base sur son tarif constructeur, qui est actuellement de 1202 €, on parle d’environ 327 € d’écart. Et même face à un prix Samsung annoncé à 999 € en ce moment pour les soldes, la différence reste d’environ 123 €.

L’annonce précise qu'il s'agit d'un modèle importé, mais il faut savoir que cela ne change que très peu de choses, car le smartphone est compatible avec tous les réseaux européens. La seule vraie différence est que Samsung Pay ne sera pas disponible.

Côté pratique, l’offre met en avant un paiement en plusieurs fois (4 fois sans frais via PayPal) et une garantie de 24 mois selon les conditions du vendeur.