Samsung Galaxy Z Flip7 FE : le nouveau smartphone pliant de Samsung s'offre une promo de lancement explosive

Le Galaxy Z Flip7 FE est le tout dernier smartphone pliant de Samsung qui reprend les codes esthétiques de la gamme Flip, tout en rendant la technologie pliable un peu plus accessible.

Attention, ici l'accessibilité est relative, car nous sommes toujours sur du très haut de gamme, toutefois, Samsung propose un panorama davantage assez complets pour faciliter l'acquisition de son tout dernier modèle.

Galaxy Z Flip7 FE : le format pliant enfin démocratisé

On retrouve sur ce modèle un écran principal AMOLED pliant de 6,7 pouces, une dalle externe de 3,4 pouces, et une charnière repensée pour plus de durabilité.

La version FE (Fan Edition) mise sur une fiche technique équilibrée : processeur de dernière génération Exynos, double capteur photo avec mode Flex, batterie de 3700 mAh compatible charge rapide et sans fil, et une résistance à l’eau IP68.

L’ensemble est fluide, élégant, et pensé pour le quotidien et sans sacrifier l’effet « wahou » du pliant.

Un design compact et premium, des performances solides et un prix plus contenu : le Z Flip7 FE est la meilleure porte d’entrée dans l’univers du smartphone pliant.

Samsung entend clairement séduire un nouveau public, un plus large, mais sans pour autant rogner sur l’expérience utilisateur qui fait tout le charme du pliant.

C’est une entrée en matière réussie, qui ne trahit ni l’héritage de la gamme Flip, ni les exigences du marché actuel.

Une offre de lancement explosive (et cumulable)

Pour son arrivée sur le marché, le Galaxy Z Flip7 FE bénéficie d’une série de promotions exceptionnelles, valables pour une durée limitée. Voici les principales offres :

60 € de remise immédiate sur la version 256 Go, soit deux fois plus de stockage pour le même prix que le modèle 128 Go.

sur la version 256 Go, soit deux fois plus de stockage pour le même prix que le modèle 128 Go. Reprise de votre ancien appareil , même hors service, avec une remise immédiate appliquée sur votre commande.

, même hors service, avec une remise immédiate appliquée sur votre commande. 10 % de réduction supplémentaire en passant par l’application Samsung Shop.

en passant par l’application Samsung Shop. Paiement en 24 fois sans frais disponible.

Le bon plan ultime : commandez via l’appli Samsung Shop, choisissez la version 256 Go, et appliquez la reprise. Vous obtiendrez un Flip7 FE à prix cassé, en toute simplicité.

Samsung ne se contente pas de lancer un nouveau modèle, la marque tente clairement de bousculer le marché des pliants avec une stratégie tarifaire agressive et bien pensée.

Vous retrouverez plus d’infos sur les autres modèles pliants de Samsung sur notre comparateur.

À retenir : en cumulant les remises de lancement, la reprise et la réduction via l’application, le Z Flip7 FE devient une alternative très sérieuse aux modèles classiques.

Si vous n'êtes pas intéressé, mais cherchez un nouveau smartphone, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton ci-dessous, répondre à quelques questions et... qui c'est !