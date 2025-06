Samsung Galaxy Z Flip7 FE : un pliant enfin accessible ?

D'après les informations rapportées par les médias coréens, le Galaxy Z Flip7 FE devrait être commercialisé à partir de 1 million de wons dans son pays d'origine, soit environ 740 dollars américains ou 640 euros. Cette estimation suggère un prix de lancement de 799 dollars aux États-Unis, créant ainsi un écart significatif avec le modèle standard.

Ce tarif particulièrement bas pour un tel appareil suit une logique de démocratisation des smartphones pliants, un segment encore considéré comme premium. En proposant un point d'entrée plus accessible, Samsung veut attirer une clientèle jusqu'alors réticente à investir dans cette technologie émergente.

Toutefois, les prix européens restent très incertains, avec des estimations minimales de 799 euros. En effet, il y a les taxes à rajouter. Malgré ses efforts d’avoir un smartphone pliant à clapet abordable, pas sûr que Samsung réussisse à vraiment séduire un large public.

En effet, Motorola propose déjà le Razr 60, modèle plus accessible que le Razr 60 Ultra mais la marque nous avait récemment confié que la version Ultra se vendait bien plus que le mobile classique, même s’il était plus cher. Est-ce que ce dernier ne fait pas trop de compromis ? C’est aussi une tendance chez Samsung pour arriver à un prix « raisonnable » pour ce type de téléphone.

Selon les rumeurs les plus sérieuses, de son côté pour le Galaxy Z Flip7 FE, le fabricant coréen prévoit de décliner ce modèle en deux configurations de stockage : 128 Go et 256 Go. Cette stratégie contraste avec le Galaxy Z Flip7 standard qui conserverait les options de 256 Go et 512 Go, maintenant une différenciation claire entre les gammes.

Des spécifications techniques qui interrogent sur la stratégie produit

Les caractéristiques techniques révélées par les fuites dressent un portrait pour le moins surprenant du Galaxy Z Flip7 FE. L'appareil disposerait d'un écran interne de 6,7 pouces utilisant la technologie LTPO Super AMOLED 2X avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran externe de 3,4 pouces serait identique à celui équipant le Galaxy Z Flip6 actuel.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 serait associé à 12 Go de mémoire vive, une configuration qui place ce modèle dans le haut du panier en termes de performances. Le système photographique comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et une caméra frontale de 10 mégapixels, tous capables d'enregistrer en 4K à 60 images par seconde.

L'autonomie serait assurée par une batterie de 4 000 mAh compatible avec la charge rapide 25W filaire et 15W sans fil. L'ensemble bénéficierait d'une certification IP48 pour la résistance aux éléments. Ces spécifications sont remarquablement similaires, voire identiques, à celles du Galaxy Z Flip6 lancé l'année précédente.