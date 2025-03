Samsung Galaxy Z Flip7 : les premières fuites révèlent des améliorations subtiles

D'après les informations obtenues et publiées sur le site Androidheadlines avec le concours du leaker Onleaks, dont le bilan est très sérieux, il semblerait que le prochain smartphone pliant au format clapet de Samsung , le Galaxy Z Flip7 soit équipé d'un écran externe de 3,6 pouces, contre 3,4 pouces sur le modèle actuel. L'écran intérieur passerait quant à lui de 6,7 à 6,8 pouces. Si l’écran interne est grand, celui de l’extérieur reste en deçà de celui du Motorola Razr 50 Ultra mesurant 4 pouces en diagonale et surtout prenant en charge n’importe quelle application, ce qui n’est pas le cas du Galaxy Flip de Samsung.

Les dimensions générales du smartphone connaîtraient également une légère croissance. Le Galaxy Z Flip7 mesurerait 166,6 x 75,2 x 6,9 mm, ou 9,1 mm en tenant compte de la protubérance des capteurs photo. Une évolution néanmoins minime par rapport au modèle précédent.

Configuration photo et performances techniques

Samsung semble conserver une approche prudente concernant la configuration photographique de son prochain modèle pliant. Le Galaxy Z Flip7 devrait maintenir un double module caméra, composé d'un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Bien que les spécifications paraissent identiques à celles du Z Flip6, les sources suggèrent que Samsung pourrait intégrer des capteurs améliorés pour offrir de meilleures performances.

Côté processeur, la situation reste incertaine. Plusieurs rapports contradictoires circulent concernant l'utilisation potentielle de l'Exynos 2500, le processeur maison de Samsung. Certaines sources indiquent que le fabricant pourrait renoncer à l'utiliser en raison de problèmes de rendement de production.

Pour la mémoire vive et le stockage, Samsung maintiendrait la configuration du modèle précédent avec 12 Go de RAM et deux options de stockage : 256 Go ou 512 Go. Cette quantité de mémoire vive devrait permettre une expérience multitâche fluide, tandis que les options de stockage répondront aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Une pliure moins visible et un prix stable ?

L'un des points faibles récurrents des smartphones pliants reste la visibilité de la pliure au niveau de l'écran. Sur ce point, plusieurs informateurs affirment que Samsung aurait réalisé des progrès notables avec le Galaxy Z Flip7. La pliure ne disparaîtrait pas complètement, mais serait nettement moins perceptible que sur le Galaxy Z Flip 6.

Enfin, plusieurs sources sérieuses estiment savoir que le Galaxy Z Flip7 serait commercialisé au même prix que son prédécesseur, soit à partir de 1 199 euros pour la version de base. Le Galaxy Z Flip7 devrait être présenté officiellement en juillet 2025, lors d'un événement Samsung Unpacked qui verra également l'annonce du Galaxy Z Fold7, le modèle pliant au format livre de la marque.