Samsung Galaxy Z Fold8 et Fold8 Ultra : les maquettes dévoilent deux pliants aux identités distinctes

À retenir Les maquettes du Galaxy Z Fold8 et du Fold8 Ultra montrent des designs distincts.

et du montrent des designs distincts. Le Fold8 a un écran interne au format 4:3 et un double capteur photo.

a un écran interne au format 4:3 et un double capteur photo. Le Fold8 Ultra dispose d'un triple module photo et d'une batterie de 5000 mAh.

C'est le leaker Ice Universe qui a partagé ces nouvelles images sur le réseau social X, offrant pour la première fois une comparaison directe entre les deux prochains grands smartphones pliants de Samsung. D'un côté, à gauche sur la photo ci-dessus, le Galaxy Z Fold8, plus court et plus large, héritier de ce que Samsung appelait jusqu'ici le « Fold8 Wide ». De l'autre, à droite le Galaxy Z Fold8 Ultra, plus grand et plus imposant, qui reprend l'appellation « Fold8 » standard de la génération précédente.

Samsung semble vouloir faire du format large son entrée de gamme « Fold », tandis que le modèle Ultra conserverait les codes d’un pliant classique en format livre. Les maquettes ne révèlent pas de nouvelles caractéristiques techniques, mais permettent de voir l'écart de gabarit entre les deux appareils.

Le Fold8 : un format large et un double capteur

Le Galaxy Z Fold8, au format livre embarquerait un écran interne affichant un rapport d'aspect 4:3, une configuration inédite dans la gamme Galaxy Z qui se rapproche du format adopté par le futur iPhone Ultra d'Apple. À l'arrière, la maquette confirme un double module photo, sans téléobjectif.

Selon les informations du leaker Ice Universe, cet appareil serait animé par une batterie de 4800 mAh avec une charge rapide de 45 W et pèserait 201 grammes. Son capteur principal serait un nouveau module de 50 mégapixels capable de capturer nativement en 24 mégapixels.

Le Fold8 Ultra : la puissance photographique au rendez-vous

Le Galaxy Z Fold8 Ultra adopte quant à lui un triple module photo à l'arrière, conformément aux attentes pour un modèle haut de gamme. D'après les fuites accumulées depuis plusieurs mois, cet appareil conserverait un écran interne de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, tous deux en OLED LTPO avec une fréquence de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 Hz et une luminosité de pointe de 2600 cd/m².

Sous le capot, les deux modèles devraient être animés par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, la puce haut de gamme de Qualcomm spécifiquement calibrée pour les appareils Samsung. Le Fold8 Ultra bénéficierait d'une batterie de 5000 mAh avec une charge filaire de 45 W et une charge sans fil Qi2 de 20 W, marquant une nette progression par rapport à la batterie de 4400 mAh du Galaxy Z Fold7. À noter que ni l'un ni l'autre des deux modèles ne supporterait le stylet S Pen, ni la technologie d'écran de confidentialité présente sur le Galaxy S26 Ultra.

Un pli réduit au minimum, une promesse forte

L'un des points les plus attendus concerne la visibilité du pli central sur l'écran interne. Ice Universe a affirmé que les deux modèles présenteraient un pli aussi discret que celui de l'Oppo Find N6, actuellement considéré comme la référence du marché en la matière. Pour atteindre ce résultat, Samsung aurait recours à une structure double UTG (Ultra Thin Glass) associée à une plaque support en métal percée au laser, comme l'avait déjà dévoilé une fuite antérieure.

