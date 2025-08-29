Samsung Galaxy Z TriFold : de nouvelles fuites révèlent trois fonctionnalités essentielles

Alors que Samsung avait officialisé en juillet dernier le développement de son premier smartphone à écran tri-pliable, de nouvelles informations techniques viennent préciser les fonctionnalités du Galaxy Z TriFold. Trois animations officielles, découvertes sur le réseau social X par le compte @TechHighest, révèlent les capacités de charge et de paiement du futur appareil. Ces vidéos, qui semblent provenir directement des équipes de développement de Samsung, montrent comment les utilisateurs pourront interagir avec les différentes fonctions du smartphone.

La première animation présente l'utilisation d'un chargeur sans fil classique avec le Galaxy Z TriFold, confirmant ainsi la présence de cette technologie désormais standard sur les appareils haut de gamme. La seconde vidéo illustre la charge sans fil inversée, permettant notamment de recharger des écouteurs Galaxy Buds directement depuis le smartphone. Enfin, la troisième animation démontre l'usage du paiement sans contact via la technologie NFC. Ces révélations s'ajoutent aux premières fuites apparues dans One UI 8, qui avaient déjà donné des indices sur le facteur de forme et la configuration photographique de l'appareil.

Trois animations officielles dévoilent les capacités de charge

Les nouvelles fuites technique apportent des précisions importantes sur l'intégration des technologies de charge dans le Galaxy Z TriFold. La présence de la charge sans fil ne constitue pas une surprise majeure, cette fonctionnalité étant devenue indispensable sur les smartphones de milieu et haut de gamme. Néanmoins, la confirmation de la charge sans fil inversée représente un enjeu technique plus complexe pour Samsung. En effet, les smartphones pliants disposent d'un espace interne considérablement réduit par rapport aux appareils traditionnels, notamment en raison des mécanismes de pliage et des écrans multiples.

L'intégration de cette technologie dans un format tri-pliable était donc incertaine, d'autant plus que les consommateurs réclament des appareils toujours plus fins. Samsung aurait pu faire le choix de sacrifier la charge sans fil inversée pour optimiser l'épaisseur du Galaxy Z TriFold. Cette décision technique s'avère finalement favorable aux utilisateurs de l'écosystème Galaxy, qui pourront utiliser leur smartphone comme base de charge pour leurs accessoires sans fil.

Le constructeur coréen semble également avoir intégré les capacités de paiement NFC de manière optimisée pour le format tri-pliable. Les animations révélées montrent effectivement comment il sera possible d’effectuer des transactions, bien que les détails sur l'emplacement des puces NFC dans la structure complexe du smartphone n'aient pas encore été précisés.

Un positionnement technique avantagé face aux contraintes des pliables

Samsung semble avoir surmonté les principaux obstacles techniques liés au développement d'un smartphone tri-pliable performant. D'après les informations découvertes dans le code de One UI 8, le Galaxy Z TriFold intégrerait le processeur Snapdragon 8 Elite, identique à celui du Galaxy Z Fold7.

L'écran intérieur du Galaxy Z TriFold atteindrait une diagonale de 10 pouces une fois entièrement déplié, se rapprochant ainsi des dimensions d'une tablette. Cette surface d'affichage particulièrement grande ouvre de nouvelles perspectives pour le multitâche, une fonctionnalité déjà évoquée dans les premières fuites du constructeur.

Le Galaxy Z TriFold portera le nom de code Q7M et le numéro de modèle SM-F968, s'inscrivant dans la continuité de la nomenclature Samsung pour les appareils pliables. Ces références techniques confirment l'appartenance du smartphone à la gamme premium de la marque, avec un positionnement similaire aux autres modèles Z Fold en termes de gamme produit. Le constructeur a également confirmé officiellement lors de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2025 que le lancement interviendrait avant la fin de l'année.

Le Samsung Galaxy Z TriFold serait lancé en quantités très limitées, avec une disponibilité initialement restreinte à la Corée du Sud et à la Chine.