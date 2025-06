Samsung prépare l'intégration de Perplexity AI sur ses Galaxy S26

D'après la marque, les discussions portent sur l'intégration complète de l'assistant IA Perplexity dans l'écosystème Samsung. Cette technologie serait préinstallée par défaut sur la série Galaxy S26. Le partenariat ne se limite pas à une simple intégration logicielle : Samsung envisage de devenir l'un des principaux investisseurs de Perplexity lors de sa prochaine levée de fonds, évaluée à 500 millions de dollars pour une valorisation de 14 milliards de dollars.

Les négociations, qui ont débuté en début d'année, ont récemment franchi une étape importante avec des rencontres organisées en Corée du Sud entre les dirigeants des deux entreprises. Selon le fabricant, l'annonce officielle pourrait intervenir dès cette année, bien que les premières implémentations concrètes ne soient attendues qu'avec le lancement des Galaxy S26.

Une intégration multi-niveaux dans l'écosystème Samsung

L'intégration de Perplexity ne se contentera pas de remplacer l'assistant vocal actuel. Samsung prévoit d'incorporer les fonctionnalités de recherche de Perplexity directement dans son navigateur Internet Samsung, offrant ainsi une alternative native aux services de recherche traditionnels. Les deux entreprises explorent également la possibilité d'intégrer cette technologie dans Bixby, l'assistant vocal propriétaire de Samsung, créant potentiellement un système hybride combinant plusieurs capacités d'IA.

Au-delà de ces intégrations immédiates, les discussions portent sur des projets plus ambitieux. Samsung et Perplexity envisagent le développement d'un système d'exploitation « infusé d'IA » ainsi qu'une application d'agents IA capable de combiner les fonctionnalités de Perplexity avec d'autres assistants intelligents.

Pour mieux faire face à la concurrence

Cette initiative montre que Samsung veut diversifier ses partenaires technologiques et réduire sa dépendance vis-à-vis de Google. Bien que le fabricant maintienne une collaboration étroite avec Google - notamment pour Circle to Search et l'intégration Gemini sur les récents modèles Galaxy - cette nouvelle alliance indique clairement une stratégie de diversification des fournisseurs d'IA.

Rappelons que Perplexity AI se démarque par rapport aux concurrents que sont ChatGPT, Claude AI et Gemini par sa capacité à fournir des informations en temps réel, même dans sa version gratuite. Perplexity n’est pas une première sur les mobiles puisque, par exemple, Motorola qui propose trois mois gratuits de Perplexity Pro aux utilisateurs de ses smartphones Razr et Edge.

Rendez-vous début 2026 pour les premières fonctions concrètes

La série Galaxy S26 devrait être officiellement présentée au premier trimestre 2026, probablement en janvier selon le calendrier habituel de Samsung. Les appareils intégreront vraisemblablement des processeurs Exynos et Snapdragon selon les marchés, et fonctionneront sous Android 16.

Aucune information concernant les tarifs ou les déclinaisons de couleurs n'a encore été communiquée par Samsung. L'intégration de Perplexity AI pourrait influencer le positionnement prix de cette nouvelle génération, bien que Samsung n'ait pas précisé si cette fonctionnalité sera disponible sur l'ensemble de la gamme S26 ou réservée aux modèles haut de gamme.