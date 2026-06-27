Samsung présente le Galaxy A27 5G, un nouveau milieu de gamme orienté écran et intelligence logicielle

À retenir Le Galaxy A27 5G dispose d'un écran 6,7 pouces Super AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz .

dispose d'un écran Super AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de . Il est équipé d'un processeur Snapdragon 6 Gen 3 et d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 25 W .

et d'une batterie de avec charge rapide de . Le smartphone sera disponible en France à partir du 3 juillet, avec un prix estimé à 349 euros pour la version 6 Go + 128 Go.

Après plusieurs fuites dont celle du design puis la mise en ligne des pages de la fiche technique par erreur avant son annonce officielle, voici enfin que la marque se décide à communiquer autour de son nouveau smartphone d’entrée de gamme. Le Galaxy A27 5G adopte donc bien une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, associée à une découpe Infinity-O pour la caméra frontale. D’après Samsung, ce choix permet d’agrandir l’espace d’affichage tout en limitant les distractions visuelles, tandis que l’épaisseur de 7,8 mm vise une prise en main plus confortable.

Sur le plan du design, plusieurs informations publiées ces dernières semaines avaient déjà laissé entrevoir un changement de façade avec un poinçon central, remplaçant l’ancienne encoche en goutte d’eau. Les dimensions annoncées dans les fuites, proches de 162,4 x 78,2 x 7,8 mm pour 200 g, confirment un format assez proche des standards actuels du segment.

Une fiche technique centrée sur l’usage quotidien

Le smartphone repose sur la plateforme Snapdragon 6 Gen 3, un composant qui vise surtout la fluidité dans les tâches courantes, le multitâche et la lecture vidéo. Samsung met aussi en avant une mémoire rapide et un GPU mieux armé pour les jeux légers et le streaming.

L’appareil embarque un capteur frontal de 12 mégapixels, présenté par Samsung comme capable de mieux gérer la lumière et les couleurs pour des selfies plus naturels. À l’arrière, les informations concordantes publiées par d’autres sites évoquent un module triple avec capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, ultra grand-angle de 5 MP et macro de 2 mégapixels, une configuration classique dans cette catégorie, où la concurrence propose souvent des ensembles similaires mais pas toujours aussi complets sur le suivi logiciel.

La batterie atteint une capacité de 5000 mAh et la charge rapide est annoncée à 25 W.

L’IA prend une place plus visible

À l’image des autres smartphones de la marque, le Galaxy A27 5G reprend plusieurs fonctions d’Awesome Intelligence, dont Entourer pour Chercher avec Google, l’Effaceur d’Objet et la Transcription Vocale. Selon Samsung, la recherche multimodale doit permettre d’identifier plusieurs éléments dans une image, tandis que la transcription vocale peut traduire au fil de la dictée dans 22 langues.

La marque ajoute également la compatibilité avec Google Gemini, Perplexity et Bixby, ce dernier pouvant agir comme un assistant conversationnel pour piloter certains réglages à la voix. Dans le même temps, Samsung insiste sur la sécurité avec Knox Vault et sur un support prolongé, annoncé à hauteur de six générations de mises à jour Android et One UI, ainsi que six ans de mises à jour de sécurité.

Disponibilité et prix

Selon Samsung, le Galaxy A27 5G sera disponible en France à partir du 3 juillet, en Noir, Bleu et Rose Clair. Le communiqué mondial mentionne aussi des variantes Black, Blue, Light Green et Light Pink selon les marchés.

Côté prix, Samsung n’a pas encore communiqué de tarif officiel dans son annonce française, à l’heure de l’écriture de ces lignes. En revanche, plusieurs sources concordantes évoquent un prix de 349 euros pour la version 6 Go + 128 Go et de 439 euros pour la version 8 Go + 256 Go.

