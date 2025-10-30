Samsung présente officiellement son Galaxy Z TriFold : la promesse d’un smartphone triple pliage

Cette démonstration marque un tournant notable pour le constructeur sud-coréen, bien décidé à conserver son avance dans le secteur des smartphones pliables., a rapidement attiré l’attention des observateurs et journalistes du monde entier qui attendaient un nouveau signal fort de la part de Samsung.​

Alors que ce n’était pas vraiment un secret, le développement du premier smartphone se pliant en 3 de la marque sud-coréenne est bien avancé. Officiellement, la marque n’a laissé filtrer que peu de détails techniques lors de cette présentation, mais le simple fait de montrer un prototype fonctionnel montre que sa commercialisation ne devrait plus tarder. L’appareil était mis à l’abri derrière une vitrine en verre et donc inaccessible pour toute prise en main.

Design innovant et concurrence

Le Galaxy Z TriFold est impressionnant d’abord par ses dimensions. En effet, il est doté d’un écran externe de 6,5 pouces qui se déploie grâce à une articulation en « G » pour atteindre la taille d’une tablette d’environ 10 pouces une fois ouvert. Ce mécanisme offre une robustesse particulièrement intéressante pour protéger l’écran lors du transport, surtout face aux designs alternatifs adoptés par certains concurrents, tel Huawei, qui privilégie une autre philosophie d’articulation.

Les premiers aperçus révèlent également des finitions soignées et un design profilé, avec une charnière visiblement renforcée, ce qui est crucial pour garantir la durabilité d’un tel système de pliage. Notez qu’une fois replié, l’appareil conserve une ergonomie proche de celle d’un smartphone conventionnel à l’image du Galaxy Z Fold7, par exemple mais aussi de son concurrent, le Honor Magic V5, deux mobiles qui se replie en deux.

Fiche technique : ce que Samsung promet

Selon les informations recueillies lors de cet événement et rapportées par des médias spécialisés, le Z TriFold serait animé par le processeur Snapdragon 8 Elite, garantissant une puissance de calcul adaptée aux tâches multitâches et à la productivité accrue. L’autonomie serait assurée par la présence de trois modules de batterie.​

Côté photo, le constructeur sud-coréen proposerait un ensemble de trois capteurs : un module principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle ainsi qu’un téléobjectif. En ce qui concerne l’affichage, Samsung n’a pas encore communiqué officiellement la fréquence de rafraîchissement, mais tout indique que la marque poursuivra ses efforts pour offrir une expérience visuelle fluide, à la hauteur des standards actuels du marché – surpassant parfois ses concurrents directs en matière de qualité d’affichage.​

Marché visé et stratégie de lancement

D’après la communication de Samsung, le Z TriFold s’adresse à une clientèle de niche, principalement composée de technophiles, utilisateurs professionnels et early adopters prêts à investir dans des innovations récentes. Selon le fabricant, la première production serait volontairement limitée : entre 50 000 et 100 000 unités seraient commercialisées dans un premier temps, visant notamment la Corée du Sud, la Chine, les Émirats arabes unis et quelques marchés internationaux spécifiques comme les États-Unis.​

Disponibilité et prix

Pour ce lancement inédit, Samsung prévoit une disponibilité avant la fin de l’année 2025. Concernant le prix, il se murmure que le Galaxy Z TriFold serait aux environs des 2800 dollars, soit un tarif nettement plus élevé que les Galaxy Z Fold classiques.