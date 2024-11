Samsung propose son Galaxy Z Fold 6, avec 10 % de remise, 200 € remboursés et ce n'est même pas tout !

Le Galaxy Z Fold 6 est probablement le smartphone que l'on peut considérer comme étant le plus haut de gamme parmi les téléphones pliants sur le marché. Il faut dire qu’il est atypique puisqu’il propose un grand écran lui faisant prendre la forme d’une tablette une fois déplié.

Mais en plus de cela, il est équipé des meilleurs composants disponibles chez Samsung, ce qui n’est pas rien, le constructeur étant l’un des leaders mondiaux.

La fiche technique du Samsung Galaxy Fold 6

Écran AMOLED de 6,3 pouces, 904x2316 pixels 120 Hz

Écran AMOLED de 7,6 pouce, 1812x2176 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy

12 Go de mémoire vive non extensibles

256/512 Go/1 To de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+12+10 mégapixels

Capteur frontal 10 mégapixels et 4 mégapixels sous l’écran

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 4400 mAh compatible charge 25 watts et sans fil 10 watts

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle One UI 6.1.1

Le Galaxy Z Fold 6 propose une fiche technique que l’on peut qualifier de remarquable, à la fois luxueuse, mais aussi totalement atypique grâce à un clapet qui lui permet de se plier en forme de livre, lui donnant la forme d’une tablette une fois déplié et atteignant 7,6 pouces ! Bien plus grand qu’une Nintendo Switch pour vous donner une comparaison.

Avec 12 Go de RAM et une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il s’agit d’un ordinateur dans votre proche.

Retrouvez notre test complet du Galaxy Z Fold 6, nous lui avons donné la note maximale !

Quelle offre de la part de Samsung en ce moment pour le Galaxy Z Fold 6

En ce moment, Samsung vous propose le Z Fold 6 avec 512 Go de stockage au prix de la version avec 256 Go, ce qui fait 120 € d’économies. En plus de cela, l’enseigne vous rembourse 200 € après achat et en passant par l’application Samsung (que vous pouvez télécharger ici) vous obtenez 10% de réduction immédiate.

Ajoutons qu’il vous est possible de payer en 24 fois votre achat.