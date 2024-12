Samsung repousse son smartphone pliable en trois à 2026

Samsung envisage une approche technique distincte de celle du Huawei Mate XT, premier smartphone pliant en trois commercialisé. Le fabricant sud-coréen opterait pour deux charnières se repliant vers l'intérieur, alors que le modèle de Huawei combine une pliure interne et une externe. Cette configuration permettrait d'intégrer un écran externe séparé pour un usage en mode smartphone classique, similaire au Galaxy Z Fold.

Des innovations techniques qui nécessitent du temps

Le report, s’il est avéré, s'expliquerait notamment par l'intégration de nouvelles technologies, dont une batterie pliable, une première sur le marché. L'appareil devrait proposer une surface d'affichage comprise entre 9 et 10 pouces une fois déplié. Ces innovations requièrent des phases de test approfondies et une production plus complexe, justifiant ainsi le délai supplémentaire.

Le secteur des smartphones pliants attire de nombreux constructeurs. Xiaomi, Oppo et Honor développent leurs propres modèles à triple pliure. Même Apple préparerait un iPhone pliant, bien qu'en version simple pliure, pour 2026.

Stratégie commerciale et positionnement pour le géant sud-coréen

Pour Samsung, ce report stratégique vise à maintenir sa position de leader dans le segment des smartphones pliants (hors de Chine). En Chine, c’est Huawei qui domine ce marché. Face à une concurrence accrue, notamment de Huawei qui a donc temporairement dépassé ses ventes dans ce secteur, le constructeur sud-coréen doit innover tout en garantissant la fiabilité de ses produits. Le futur appareil devrait se positionner dans une gamme de prix particulièrement élevée, potentiellement autour de 3000 euros, suivant la tendance du Huawei Mate XT.