Samsung sort les grosses remises : jusqu’à 400 € de moins sur ses Galaxy, et pas seulement les pliables

La Samsung Week se poursuit jusqu'au 1er novembre 2026 inclus. Trois codes concentrent l'essentiel des promotions sur les smartphones : ZSERIES pour les pliables, S26SERIES pour la famille Galaxy S26 et ASERIES pour plusieurs Galaxy A.

Ces codes peuvent être cumulés avec les autres offres en cours portant sur les produits concernés, mais pas avec un autre code promotionnel. Ils fonctionnent sur Samsung.com et dans l'application Samsung Shop, dans la limite des stocks disponibles.

Jusqu'à 400 € de moins sur les Galaxy Z Fold8

Les plus fortes réductions concernent toujours les smartphones pliables. Avec le code ZSERIES, Samsung retire 400 € sur le Galaxy Z Fold8, quels que soient le stockage et le coloris choisis.

La remise atteint également 400 € sur le Galaxy Z Fold8 Ultra, mais avec une différence importante : elle est réservée au coloris Techno Vert.

Le plus compact Galaxy Z Flip8 profite de son côté de 300 € de réduction immédiate avec le même code. Pour qui attendait une baisse avant de passer à un smartphone pliable de dernière génération, c'est donc la famille Galaxy Z qui concentre les réductions les plus importantes de l'opération.

270 € sur les Galaxy S26 Ultra et S26+

La gamme Galaxy S26 couvre davantage de niveaux de prix. Le code S26SERIES retire 270 € aussi bien sur le Galaxy S26 Ultra que sur le Galaxy S26+. Le Galaxy S26 classique bénéficie quant à lui de 200 € de remise immédiate.

Le Galaxy S26 FE n'est pas oublié. Samsung lui applique 150 € de réduction avec le même code et ajoute une paire de Galaxy Buds3 FE offerte. Les deux avantages peuvent donc se cumuler sur ce modèle.

Attention toutefois si vous regardez du côté des appareils remis à neuf par Samsung : les Galaxy S26 reconditionnés Premium ne sont pas éligibles aux remises prévues par ce code.

Les Galaxy A17 et A27 rejoignent aussi les promotions

Les remises ne s'arrêtent pas aux modèles haut de gamme. Le code ASERIES fait baisser de 100 € le Galaxy A57 5G, tandis que le Galaxy A37 5G profite de 50 € de réduction.

Deux autres modèles complètent désormais la sélection : les Galaxy A17 5G et Galaxy A27 5G bénéficient eux aussi de 50 € de remise immédiate. Le même code couvre donc quatre niveaux de la gamme Galaxy A, du modèle le plus accessible jusqu'au A57.

Trois codes, mais des remises très différentes selon le Galaxy choisi

Il n'est donc plus nécessaire de viser les modèles les plus chers pour profiter de la Samsung Week. La réduction va de 50 € sur les Galaxy A17, A27 et A37 jusqu'à 400 € sur les Galaxy Z Fold8, avec plusieurs paliers entre les deux.

Le S26 FE se distingue par son cumul entre 150 € de remise et les Galaxy Buds3 FE offerts, tandis que les S26+ et S26 Ultra partagent désormais la même réduction de 270 €.

Toutes ces offres sont annoncées jusqu'au 1er novembre 2026 inclus, sauf épuisement des stocks. Les promotions smartphones de la Samsung Week sont regroupées sur la page dédiée aux offres mobiles Samsung.