Samsung Unpacked 2026 : Comment et pourquoi suivre la conférence Galaxy S26 en direct ce soir ?

Où, quand et pourquoi regarder le Samsung Unpacked en direct ?

Pour découvrir les nouveaux mobiles Samsung en temps réel, le rendez-vous est fixé à 19h.

Vous inscrire avant le live permet de recevoir un code promo de 30€ à valoir sur les objets connectés Galaxy, et boostez votre stockage soit jusqu'à 200€ de remise immédiate.

Plusieurs canaux de diffusion sont mis à votre disposition par le constructeur :

Sur YouTube : La chaîne officielle de Samsung proposera le flux vidéo le plus stable, accessible sur tous les supports (Smart TV, tablettes, smartphones).

En vous connectant sur Samsung.com, vous pourrez suivre le Live tout en accédant directement aux offres de précommande dès l'annonce.

Sur les réseaux sociaux : Les comptes officiels sur X et TikTok proposeront un live-tweet et des extraits vidéo des moments forts.

Suivre l'événement en direct vous permet d'être parmi les premiers à précommander, un avantage crucial quand on connaît le succès des modèles Ultra au lancement.

Ce qu'il faut attendre de la gamme Galaxy S26

Si les rumeurs ont déjà bien balisé le terrain, la conférence de ce soir devrait confirmer les nouvelles orientations stratégiques de Samsung, notamment sur l'intégration de l'intelligence artificielle et les capacités photo.

Catégorie Prévisions & Rumeurs S26 Modèles attendus Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra Innovation Majeure Galaxy AI 2.0 (Retouche vidéo et Traduction temps réel) Performance Nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 5 (sur l'Ultra) et probable Exynos 2600 sur les modèles S26 et S26+ en Europe. Photo (Ultra) Nouveau capteur « Spatial Zoom » haute résolution Offres de lancement probable Stockage doublé offert et bonus de reprise boosté