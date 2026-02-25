Samsung Unpacked 2026 : Comment et pourquoi suivre la conférence Galaxy S26 en direct ce soir ?

Le grand jour est enfin arrivé pour les fans de technologie. Ce soir, mercredi 25 février 2026, Samsung tiendra son premier événement majeur de l'année. La conférence Galaxy Unpacked sera le théâtre de la présentation officielle des très attendus Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Heure, liens de diffusion et enjeux : voici tout ce qu'il faut savoir pour ne rien manquer.

La Galaxy Unpacked 2026

Où, quand et pourquoi regarder le Samsung Unpacked en direct ?

Pour découvrir les nouveaux mobiles Samsung en temps réel, le rendez-vous est fixé à 19h.

Vous inscrire avant le live permet de recevoir un code promo de 30€ à valoir sur les objets connectés Galaxy, et boostez votre stockage soit jusqu'à 200€ de remise immédiate.

Plusieurs canaux de diffusion sont mis à votre disposition par le constructeur :

  • Sur YouTube : La chaîne officielle de Samsung proposera le flux vidéo le plus stable, accessible sur tous les supports (Smart TV, tablettes, smartphones).
  • Sur le site officiel : En vous connectant sur Samsung.com, vous pourrez suivre le Live tout en accédant directement aux offres de précommande dès l'annonce.
  • Sur les réseaux sociaux : Les comptes officiels sur X et TikTok proposeront un live-tweet et des extraits vidéo des moments forts.

Suivre l'événement en direct vous permet d'être parmi les premiers à précommander, un avantage crucial quand on connaît le succès des modèles Ultra au lancement.

Ce qu'il faut attendre de la gamme Galaxy S26

Si les rumeurs ont déjà bien balisé le terrain, la conférence de ce soir devrait confirmer les nouvelles orientations stratégiques de Samsung, notamment sur l'intégration de l'intelligence artificielle et les capacités photo.

CatégoriePrévisions & Rumeurs S26
Modèles attendusGalaxy S26, S26+ et S26 Ultra
Innovation MajeureGalaxy AI 2.0 (Retouche vidéo et Traduction temps réel)
Performance

Nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 5 (sur l'Ultra) 

et probable Exynos 2600 sur les modèles S26 et S26+ en Europe.

Photo (Ultra)Nouveau capteur « Spatial Zoom » haute résolution
Offres de lancement probableStockage doublé offert et bonus de reprise boosté

Notre avis : Ne manquez pas les 15 premières minutes ! C'est souvent là que Samsung dévoile sa vision de l'IA pour l'année à venir. Si vous envisagez de changer de mobile, surveillez bien les codes promos qui pourraient être distillés pendant le stream pour réduire la facture finale.

