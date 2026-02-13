Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : fiches techniques complètes, IA et hausse de prix progressive, tout ce que l’on sait

À retenir Les Galaxy S26 , S26+ et S26 Ultra seront lancés le 25 février 2026 .

, et seront lancés le . Ces modèles mettront l'accent sur l' intelligence artificielle et la nouvelle interface One UI 8.5 .

et la nouvelle interface . Le S26 Ultra sera équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 , les autres modèles utiliseront le Exynos 2600 .

sera équipé du , les autres modèles utiliseront le . La mémoire vive débutera à 12 Go , avec une option de 16 Go sur le S26 Ultra.

, avec une option de sur le S26 Ultra. Les prix commenceront à 999 euros pour le S26, 1269 euros pour le S26+ et 1469 euros pour le S26 Ultra.

pour le S26, pour le S26+ et pour le S26 Ultra. Les modèles proposeront une connectivité 5G, Wi-Fi 7, et une certification IP68.

Samsung s’apprête à lancer les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra le 25 février prochain au cours d’un évènement Unpacked qui se déroulera à San Franscico.

Ces trois smartphones destinés à occuper le haut du marché Android miseront sur un accent particulier au niveau du logiciel et l’intelligence artificielle, selon le fabricant. En effet, ce dernier a déjà commencé à dévoiler notamment une fonction qui sera présente sur le Galaxy S26 Ultra, la vue privative.

Le constructeur introduira à cette occasion One UI 8.5, une nouvelle version de son interface reposant sur Android 16, annoncée comme plus riche en fonctions d’IA et en optimisations de performances. Les Galaxy S26 et Galaxy S26+ adopteront en Europe le nouveau processeur maison Exynos 2600, gravé en 2 nm, quand le Galaxy S26 Ultra reposera sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce haut de gamme fournie par Qualcomm, cadencée jusqu’à 4.74 GHz.

La mémoire vive commencera à 12 Go sur tous les modèles, un seuil désormais fréquent sur le segment premium, tandis que la version la plus dotée du Galaxy S26 Ultra combinera 16 Go de RAM à 1 To de stockage interne. Samsung proposera de base 256 ou 512 Go de mémoire selon les déclinaisons, en supprimant la configuration 128 Go qui restait encore répandue sur certains modèles de la génération précédente.

Cette stratégie rapproche les S26 des concurrents les plus onéreux, comme les dernières séries d’iPhone ou de Pixel, qui mettent aussi en avant des paliers de stockage élevés pour l’usage intensif de la photo, de la vidéo et des applications à base d’IA. En matière de connectivité, les trois smartphones annoncent la 5G, le Wi‑Fi 7, le Bluetooth 5.4, la présence de NFC et une certification IP68, ce qui les place dans la ligne des autres flagships actuels.

Samsung Galaxy S26 Ultra blanc @EvanBlass

Concernant la gestion des cartes SIM, Samsung opte pour une approche différenciée entre les modèles. Les Galaxy S26 et S26+ proposent une configuration double SIM associant une nanoSIM et une eSIM, ce qui correspond à la tendance générale dans le haut de gamme Android comme chez certains concurrents.

Le Galaxy S26 Ultra conserve un peu plus de flexibilité, avec deux emplacements nanoSIM physiques, en plus du support eSIM, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs qui jonglent entre plusieurs lignes professionnelles et personnelles.

Samsung Galaxy S26 Ultra violet @EvanBlass

Écran, performances et batterie : des évolutions mesurées face à la concurrence

Sur l’affichage, Samsung reconduirat des diagonales proches de la génération précédente avec 6,3 pouces pour le Galaxy S26, 6,7 pouces pour le S26+ et 6,9 pouces pour le S26 Ultra, tous équipés d’une dalle Dynamic AMOLED 2X. La définition atteindra 2340 x 1080 pixels sur le modèle standard et 3120 x 1440 pixels sur les deux versions supérieures, des valeurs qui le placeront au niveau des autres smartphones premium, y compris certains iPhone et Pixel haut de gamme.

La fréquence de rafraîchissement variera entre 1 et 120 Hz, grâce à une technologie LTPO, ce qui permet d’adapter dynamiquement l’affichage pour économiser la batterie ou offrir une animation fluide selon le contenu, pratique de plus en plus répandue chez les concurrents Android. Les trois appareils bénéficieront en outre d’une protection Corning Gorilla Glass Armor 2, un verre renforcé destiné à mieux résister aux chocs et aux rayures, comparable aux solutions de protection les plus avancées du marché.

Samsung Galaxy S26 bleu clair @EvanBlass

Sur le terrain de l’autonomie, les capacités de batterie resteront proches de la génération S25 : 4300 mAh pour le Galaxy S26, 4900 mAh pour le S26+ et 5000 mAh pour le S26 Ultra. Le modèle de base gagne toutefois 300 mAh, ce qui pourrait se traduire, selon le fabricant, par une endurance améliorée en combinaison avec la gravure plus fine du processeur.

La concurrence proposera parfois des batteries plus généreuses, notamment chez certains constructeurs chinois, mais Samsung communiquera très probablement sur l’équilibre entre poids, finesse et autonomie. La charge sans fil passera à la norme Qi2, offrant jusqu’à 15 W sur les S26 et S26+ et 25 W sur le S26 Ultra, tandis que la charge filaire atteint 25 W, 45 W et 60 W respectivement.

Ce dernier point marque une progression limitée au modèle Ultra, alors que plusieurs marques concurrentes ont déjà franchi des seuils de charge plus élevés, souvent supérieurs à 80 W. La montée à 60 W sur le Galaxy S26 Ultra visera à raccourcir les temps de charge tout en maîtrisant l’échauffement. La compatibilité Qi2 permettra en outre d’utiliser de nouveaux accessoires magnétiques sans adopter un système propriétaire complet comme celui d’Apple, ce qui élargit les options de charge et de fixation pour l’utilisateur.

Samsung Galaxy S26 noir @EvanBlass

Photo et vidéo : continuité sur les S26 et S26+, optimisation ciblée sur le S26 Ultra

Sur la photo, les Galaxy S26 et S26+ reprendra une formule proche de la génération précédente avec un bloc triple capteur. Le module principal repose sur un capteur de 50 mégapixels, avec une optique ouvrant à f/1.8, un format 1/1,56 pouce et des pixels de 1,0 µm, le tout accompagné d’un autofocus Dual Pixel et d’une stabilisation optique.

Ce choix se situe dans la moyenne des capteurs haut de gamme actuels, où plusieurs concurrents conservent également des résolutions de 48 à 50 mégapixels sur leurs caméras principales.

Le téléobjectif de 10 mégapixels offre un zoom optique x3 avec ouverture f/2.4, longueur focale équivalente à 67 mm, autofocus par détection de phase et stabilisation optique, tandis que l’ultra grand‑angle de 12 mégapixels adopte une ouverture f/2.55 et un champ de 13 mm, mais sans autofocus ni stabilisation.

Samsung Galaxy S26+ violet @EvanBlass

Sur la face avant, la gamme S26 mise sur un capteur de 12 mégapixels avec ouverture f/2.2 et autofocus par détection de phase, un point différenciant par rapport à certains modèles concurrents qui se contentent encore d’une optique fixe.

Ce module frontal peut enregistrer des vidéos en 4K jusqu’à 60 images par seconde, ce qui répond aux attentes des créateurs de contenus et des utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. En vidéo, les trois smartphones vont jusqu’à 8K à 30 images par seconde et jusqu’à 4K à 120 images par seconde, avec prise en charge du HDR10+ et du HDR 10 bits, une combinaison désormais courante sur le segment premium, mais encore absente de quelques catalogues concurrents.

Le Galaxy S26 Ultra reçoit quant à lui un traitement plus ambitieux, avec un capteur principal de 200 mégapixels, ouverture f/1.4, format 1/1,3 pouce et pixels de 0,6 µm, assisté d’un autofocus laser et d’une stabilisation optique. Il est épaulé par un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique x5, un second téléobjectif de 10 mégapixels pour le zoom x3 et un ultra grand‑angle de 50 mégapixels, ouverture f/1.9, champ de 120 degrés et autofocus.

Cette configuration le place face aux principaux modèles concurrents qui misent aussi sur la très haute résolution, comme certains Pixel et iPhone Pro, avec l’idée d’exploiter les algorithmes d’IA pour améliorer le recadrage, la gestion de la nuit et la restitution des détails. L’optimisation conjointe des capteurs et de One UI 8.5 doit permettre des progrès sensibles en photo de nuit et en vidéo, même si ces affirmations restent à vérifier dans les tests indépendants.

Disponibilité et prix

Les informations publiées indiquent que le Galaxy S26 serait proposé à partir de 999 euros avec 256 Go de stockage, le Galaxy S26+ à partir de 1269 euros dans la même capacité et le Galaxy S26 Ultra à partir de 1469 euros pour 256 Go, avec des hausses significatives pour les déclinaisons 512 Go et 1 To.

D’autres fuites mentionnent parfois des montants légèrement supérieurs, autour de 1049 euros pour le S26 256 Go et 1299 euros pour le S26+ 256 Go, ce qui laisse penser que les tarifs exacts dépendront des marchés et des canaux de distribution. Selon plusieurs sources, la présentation officielle de la série S26 serait prévue le 25 février 2026, pour une mise en vente à partir du 11 mars 2026 en Europe, y compris en France.

Les couleurs évoquées pour la gamme incluent notamment le blanc, le bleu, le noir et le violet, même si certaines sources prévoient encore des variantes exclusives chez Samsung ou des revendeurs partenaires. Toutes ces informations seront à confirmer lors de la présentation officielle le 25 février 2026.