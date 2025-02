Série Nothing Phone (3a) : c’est officiel, un téléobjectif périscopique en vue

Alors que nous attendons la présentation officielle des nouveaux smartphones de la série Phone (3a) de Nothing qui devrait compter dans ses rangs le Nothing Phone (3a) et le Phone (3a) Pro, la marque dévoile, via un communiqué les caractéristiques techniques de la configuration photo de cette série.

Le dispositif photographique de la série Phone (3a) s'articulera donc autour d'un nouveau capteur principal de 50 mégapixels, offrant une absorption lumineuse augmentée de 300% par rapport au Phone (2a), selon la marque. Cette amélioration technique devrait permettre une capture d'images plus détaillée, avec une luminosité supérieure de 64% au niveau des pixels.

L'ajout majeur réside dans l'intégration d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Cela confirme les rumeurs. D’après Nothing, ce module propose un zoom optique x3 tandis que les indiscrétions parues jusqu’à aujourd’hui laissaient entendre la présence d’un zoom optique 2x.

Ce capteur permet un zoom sans perte x6 et un ultra zoom x60 (numérique), selon la marque, cette fois. En outre, on peut ainsi compter sur une focale de 70 mm qui s'avère particulièrement adaptée pour la réalisation de portraits, tandis que les capacités macro, aussi prévu sur ce capteur, permettent de capturer des détails à courte distance.

Le communiqué contient également une image qui montre une partie du dos de l'un des smartphones où on peut nettement voir l'organisation des différents capteurs (photo de une).

Intelligence artificielle et traitement d'image

Selon le communiqué, Nothing introduit également son moteur TrueLens Engine 3.0, une solution logicielle qui combine optimisation des tons par intelligence artificielle et détection de scène. Ce système analyse chaque prise de vue pour ajuster automatiquement les paramètres et obtenir un rendu photographique équilibré.

Parallèlement, il semble que les capacités vidéo n'ont pas été négligées, avec la prise en charge de l'enregistrement 4K sur les capteurs principal et frontal, toujours d’après la marque. Le système intègre une stabilisation d'image pour des séquences fluides, ainsi qu'un mode nuit amélioré. La technologie Ultra HDR est également supportée par l'ensemble des quatre capteurs, garantissant une plage dynamique étendue dans diverses conditions d'éclairage.

Avec une telle configuration, la série Nothing Phone (3a) promet de livrer de belles, voire de très belles photos et des vidéos très intéressantes également.

La présentation officielle du 4 mars permettra de découvrir l'ensemble des caractéristiques techniques des appareils, ainsi que leurs tarifs respectifs.