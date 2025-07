Si ce nouveau symbole apparait sur votre smartphone, c'est une très bonne nouvelle

La 5G déjà obsolète ? Pas vraiment, mais les télécoms tiennent déjà son remplaçant : un réseau internet mobile inédit disponible dès maintenant. Les forfaits 5G restent cependant les offres mobile les plus répandues actuellement sur le marché.

La plupart des smartphones sont d'ailleurs compatibles avec la 5G. Et si vous êtes un veinard, votre modèle est aussi capable de profiter de ce nouveau réseau mobile encore plus performant que la 5G. Cependant cette option n'est disponible que chez trois opérateurs pour le moment.*

Un petit symbole qui fait la différence

La "5G+" est accessible depuis peu dans l'Hexagone à condition de remplir certains critères bien précis :

Souscrire un abonnement 5G+

Avoir un smartphone compatible 5G+

Se trouver dans une zone compatible 5G+

Actuellement la 5G+ est disponible sur seulement trois forfaits respectivement chez Free, Orange et Bouygues Telecom. Cette dernière est annoncée comme beaucoup plus rapide que la 5G, notamment pour les téléchargements, la navigation web et le streaming.

Plus précisément, la 5G+ offre, entre autres, un accès à la VoNR (une technologie innovante pour les appels et les usages voix), un accès au réseau plus rapide, une latence plus faible et une sécurisation améliorée à l'aide du chiffrement de bout en bout de l'identifiant international de l'abonné.

Ce service est actuellement proposé sur le forfait Free 5G à 19,99€ /mois pour les non abonnés Freebox, l'offre série spéciale 180 Go d'Orange et l'abonnement mobile 300 Go de Bouygues Telecom à 59,99€ /mois pour les non abonnés Bbox.

Les meilleurs smartphones compatibles avec la 5G+

Vous l'aurez compris, afin de bénéficier de la 5G+, il vous faut un modèle compatible avec cette dernière. Et ça tombe bien, tous les meilleurs smartphones de 2025 le sont.

Tous les derniers modèles haut de gamme vous permettent de profiter de la 5G+ si votre abonnement mobile est compatible. Et si vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone hyper puissant équipé des dernières innovations technologiques de chaque constructeur.

Voici une sélection de trois modèles au meilleur prix :

Honor Magic 6 Pro : le meilleur smartphone au monde d'après Dxomark malgré la sortie de nombreux modèles plus récents. Un modèle haut de gamme capable de tout bien faire et ultra performant dans tous les compartiments (photo, vidéo, puissance, autonomie, etc.)

d'après Dxomark malgré la sortie de nombreux modèles plus récents. Un modèle haut de gamme capable de tout bien faire et ultra performant dans tous les compartiments (photo, vidéo, puissance, autonomie, etc.) Samsung Galaxy S25 Ultra : le dernier bijou du constructeur sud coréen, équipé d'un écran d'une qualité exceptionnelle et d'un processeur Snapdragon 8 Elite optimisé par Samsung pour ce modèle.

optimisé par Samsung pour ce modèle. iPhone 16 Pro Max : si vous êtes prêt à investir une belle somme pour votre smartphone. Ce modèle est tout simplement le plus puissant et le plus complet disponible à ce jour sur le catalogue d'Apple. Une expérience gaming, streaming et photo exceptionnelle et une sécurisation de vos données privées dont le géant américain a le secret.