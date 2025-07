Smartphone : déjà conquis par la version précédente, le Nothing Phone (3) passe à un tout autre niveau !

Le Nothing Phone (3) conserve l’ADN esthétique de la marque : coque transparente, LED interactives, lignes épurées. Mais il gagne en sophistication.

Le dos gagne en finesse, les finitions sont plus abouties, et la prise en main plus confortable. On reste dans l’esprit « tech arty », mais avec une maturité nouvelle.

Côté technique, le bond en avant est réel.

Écran AMOLED de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, processeur Snapdragon 8s Gen 3, batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire et sans fil, triple capteur photo avec capteur principal Sony de 50 Mpx, et bien sûr Android 15 avec l’interface Nothing OS 3.0.

Avec le Phone (3), Nothing ne propose plus seulement une alternative stylée, mais un smartphone complet, puissant et cohérent, pensé pour durer.

Résolument fluide, parfaitement optimisé, il réussit à allier esthétique minimaliste et expérience haut de gamme sans tomber dans la surenchère inutile. On sent que chaque détail a été réfléchi et ça se ressent à l’usage.

Quelles différences avec le Nothing Phone (2) ?

À première vue, les deux modèles partagent une silhouette proche. Mais dans le détail, le Nothing Phone (3) propose clairement une évolution, et non une simple mise à jour.

✅ Ce qui change (en bien) Processeur Snapdragon 8s Gen 3 (contre Snapdragon 8+ Gen 1)

Autonomie renforcée grâce à une batterie plus grande (5000 mAh)

Interface Glyph plus précise et interactive

Design plus compact, finitions en net progrès ⚠️ Ce qui ne change pas (ou à peine) Charge rapide limitée à 45 W (comme Apple ou Samsung)

Toujours un peu de chauffe pendant le gaming

Photos en basse lumière un peu moyenne.

Si vous possédez déjà le Phone (2), l’intérêt de passer au Phone (3) dépendra surtout de vos usages intensifs, car le Nothing Phone (2) est déjà un excellent modèle. Pour tous les autres, c’est une proposition bien plus solide que par le passé.

Nothing affine sa formule avec maîtrise. On sent que la marque vise la crédibilité à long terme et plus seulement le coup d’éclat médiatique. Le Phone (3) incarne cette montée en puissance.

Disponible dès maintenant à 849 €

Bonne nouvelle : le Nothing Phone (3) est d’ores et déjà disponible à 849 €. Il est proposé chez plusieurs marchands bien connus :

Vous pouvez également retrouver toutes les infos sur les modèles Nothing et autres smartphones Android sur LesMobiles.com, votre référence tech mobile.