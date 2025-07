Smartphone Gaming : un smartphone accessible et polyvalent au quotidien

Le Xiaomi Poco F7 Pro est un smartphone haut de gamme qui propose de rendre le gaming sur mobile plus accessible, tout en restant assez polyvalent pour en faire un smartphone adapté à un public de gamer, mais qui a besoin d'un smartphone également pour le quotidien.

Une fiche technique affûtée pour le jeu (et pas que)

Au cœur du Poco F7 Pro nous trouvons le Snapdragon 8 Gen 3. Ce processeur est l’un des plus puissants actuellement puisqu'il n’est devancé que par sa version « Elite », réservée aux flagships les plus onéreux.

Le modèle est épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0. Pour faire simple, le smartphone est puissant !

L’écran AMOLED de 6,67 pouces affiche une définition WQHD+, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, 526 ppi et une luminosité culminant à 1500 nits. C'est une dalle solide et bien audessus de la moyenne de ce que l'on peut trouver

Ajoutez à cela un taux d’échantillonnage tactile ultra élevé et vous obtenez une réactivité chirurgicale. Parfait pour les FPS nerveux ou les MOBA.

Grosse batterie, charge express

Le Poco F7 Pro embarque une batterie de 6000 mAh, couplée à une charge rapide 90W via USB-C. 37 minutes seulement pour une charge complète. Peu de concurrents peuvent en dire autant.

À retenir : deux jours d’autonomie en usage modéré et un plein en moins de 40 minutes. Du sérieux, et même du solide.

Système de refroidissement IceLoop 3D : pas qu’un gadget

Le smartphone embarque le nouveau système de refroidissement IceLoop 3D à double canal. L’objectif : dissiper la chaleur de façon plus homogène et éviter toute perte de performance lors de longues sessions.

Après 45 minutes de Genshin Impact en qualité ultra, le Poco F7 Pro ne bronche pas. Température maîtrisée, fluidité intacte.

Performances stables, température contrôlée : un must pour les gamers nomades qui ne veulent pas faire chauffer leurs doigts (ni leur processeur).

Pas qu’un simple smartphone gaming

Le Poco F7 Pro ne tombe pas dans l’« excès », car contrairement aux excellents ROG Phone ou RedMagic, il adopte un design bien plus sobre, élégant, et passe-partout. Il n'oublie pas non plus les usages du quotidien grâce à un appareil photo polyvalent.

Et côté software, HyperOS 2 intègre des options pensées pour les joueurs avec un mode performance personnalisable, une gestion thermique fine, et même une compatibilité manettes USB-C (Razer Kishi V2, BackBone 2... tout y passe).

✅ Les plus Snapdragon 8 Gen 3 + 16 Go de RAM

Écran AMOLED WQHD+ 120 Hz

Refroidissement IceLoop 3D efficace ⚠️ Les limites Design un peu classique pour les puristes RGB

Chargeur 90W non inclus dans tous les packs

Où acheter le Xiaomi Poco F7 Pro ?

Le Poco F7 Pro de Xiaomi est actuellement proposé à 434€ sur Amazon, avec livraison rapide et garantie constructeur de 2 ans. C'est vraiment peu pour un smartphone de cette trempe.

Il est aussi disponible directement sur le site officiel de Xiaomi, pour ceux qui préfèrent acheter à la source.