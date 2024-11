Smartphone Samsung souvent oublié, le Black Friday n'épargne pas son prix, pour notre grand plaisir !

Il existe de ces smartphones qui ont tendance à disparaître sous l’ombre de plus grand succès, pourtant, tous ne déméritent pas, bien au contraire même ! C’est le cas du Samsung Galaxy A35 5G qui, bien qu’encadré par deux frères plus bruyants, propose pourtant un équilibre parfait entre prix et fonctionnalité.

Proposé à plus petit que le Galaxy A55, mais avec des fonctionnalités pour certaines supérieures au Galaxy A15, il en devient le bon plan quand on peut le trouver pour 235 € sur Amazon !

Fiche technique du Samsung Galaxy A35 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Galaxy A35 5G est un peu le parangon des appareils milieu de gamme. Ce que nous entendons par là, c’est qu’il représente parfaitement la quintessence de ce qu’un appareil intermédiaire peut délivrer comme qualité. Bonne puce, autonomie confortable, écran Super Amoled de grande qualité, appareil photo très satisfaisant.

Les années passant, le segment du milieu de gamme se fait toujours plus optimisé, au point qu’on peut se demander dans quelle mesure le haut de gamme est vraiment nécessaire, et même pour un usage quotidien plutôt soutenu, ce Galaxy A35 fait tout à fait l’affaire.

Quelle offre pour le Galaxy A35 5G en ce moment ?

Le Galaxy A35 5G est disponible pour 235 € sur Amazon. Son prix constructeur étant de 399 €, nous sommes donc face à une belle affaire, d’autant plus qu’Amazon propose une livraison gratuite et efficace, même en point retrait.