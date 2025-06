Smartphones Galaxy A Series : que vaut la fournée Samsung de 2025, et où se procurer un des modèles à petit prix ?

Les Galaxy A de Samsung sont très attendus chaque année, aussi bien par les fans de Samsung que par les experts du secteur. Le milieu de gamme est un segment de plus en plus boudé par les utilisateurs, qui privilégient soit des modèles très abordables, soit du haut de gamme.

Samsung, après quelques années de stagnation, a changé de stratégie et propose désormais des modèles bien plus compétitifs sur ce segment.

Quelles sont les caractéristiques des nouveaux Galaxy A ?

Samsung a mis les petits plats dans les grands pour rendre cette gamme plus attractive, et cela commence par une excellente durée de vie logicielle :

6 ans de mises à jour pour les trois modèles, ce qui est très rare sur cette gamme de prix et garantit un investissement durable.

pour les trois modèles, ce qui est très rare sur cette gamme de prix et garantit un investissement durable. Un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les trois modèles, parfait pour une expérience fluide, que ce soit en navigation, en streaming ou en gaming.

avec un taux de sur les trois modèles, parfait pour une expérience fluide, que ce soit en navigation, en streaming ou en gaming. Une autonomie très confortable : tous les modèles tiennent facilement plus d’une journée en usage classique.

Les premières différences apparaissent du côté de la charge rapide :

Galaxy A56 et A36 : charge rapide en 30 minutes.

Galaxy A26 : charge deux fois plus lente (1 heure).

L'IA et les nouvelles fonctionnalités arrivent sur le milieu de gamme !

Samsung frappe fort cette année avec l'intégration d'outils boostés par l'IA, jusqu’ici réservés aux modèles haut de gamme.

« Meilleure Pose » : une fonctionnalité bluffante qui permet de corriger automatiquement une photo, par exemple en ouvrant les yeux d’une personne qui les avait fermés. L’interface One UI 7, identique à celle des Galaxy S25, offre une expérience utilisateur optimisée.

Comment choisir entre les Galaxy A56, A36 et A26 ?

Avec autant de similitudes, comment faire son choix ?

Vous cherchez un smartphone puissant avec des finitions premium ? Le Galaxy A56 offre une puce plus performante, un dos en verre et des bords en aluminium, lui donnant un aspect plus haut de gamme.

Vous voulez un bon équilibre entre prix et performances ? Le Galaxy A36 est un excellent compromis, avec des performances solides et une charge rapide.

Vous recherchez le prix le plus bas avec un bon écran et une bonne autonomie ? Le Galaxy A26 est le plus abordable, avec quelques concessions sur la vitesse de charge et les matériaux, mais un design soigné qui reste agréable en main.

Samsung redonne ses lettres de noblesse au milieu de gamme avec cette génération Galaxy A, qui bénéficie enfin des innovations des modèles premium. Le choix entre A56, A36 et A26 se fera donc surtout en fonction du budget et des petits plus qui comptent pour vous.