Soldes : Ce smartphone ultra haut de gamme va changer votre quotidien, mais pas de la façon à laquelle vous pensez !

Samsung est le plus gros vendeur de smartphone au monde en termes de volume, et s’il y a bien un appareil chaque année qui fait des envieux, c’est le modèle Ultra de la gamme S. Actuellement, nous en sommes au Galaxy S24 Ultra, et pour ce premier jour de soldes, on peut le trouver avec une offre pas comme les autres puisque pour son achat, vous pouvez l’obtenir avec un cadeau très surprenant.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra est tout simplement l’un des meilleurs appareils au monde, et si déjà, on peut dire que c’est le cas au niveau de ses composants, c’est également grâce à l’environnement Samsung qu’il intègre.

Doté de nombreuses bonnes idées, mais aussi de l'intégration Galaxy IA à son dispositif, il propose une expérience utilisateur sans commune mesure, son écran est immense et l’un des plus beaux de la planète d’après Dxomark, mais en plus, il se paye le luxe d’intégrer un appareil photo puissant, une énorme batterie, qui est surtout très autonome, et tout ce que l’on peut imaginer d’un smartphone affiché à ce prix avec une RAM impressionnante et la plus puissante puce du moment.

Retrouvez le test du Samsung Galaxy S24 Ultra !

Quel est donc ce cadeau étrange ?

Un aspirateur. Non, non, vous n’avez pas mal lu, Samsung propose un aspirateur balai Jet 75E Turbo d’une valeur de 449 € en cadeau lors de l’achat du Samsung Galaxy S24 Ultra. Il s’agit d’un appareil qui prend très peu de place et très facile à utiliser grâce à sa forme d’« aspirateur balai ». L’offre est totalement incongrue, mais pourtant, elle résonne de façon presque logique avec les soldes et l’été !

En plus de cela, il est possible de financer en 24 fois sans frais le Galaxy S24 Ultra, d’obtenir 10 % de remise grâce au code SUMMER10 !. En ce moment, vous avez également 100 € de remboursés après l’achat et un bonus de reprise de 150 € en plus du seuil maximum, si vous souhaitez rendre l’un de vos anciens appareils, ce qui peut aller jusqu’à 630 € de reprise !

Et en plus, Samsung vous offre des accessoires en lien avec les JO de Paris. Il va être très difficile de trouver mieux pendant les soldes.