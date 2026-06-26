Soldes : Un beau code promo pour ces trois smartphones reconditionnés en France et garantis 30 mois !

Le secteur du reconditionné offre de réels avantages, mais il doit s'accompagner d'un vrai service après-vente. En cumulant des réductions immédiates avec une garantie plus longue, CertiDeal permet de s'équiper d'un modèle Apple récent en toute confiance.

Voici les trois modèles reconditionnés les plus intéressants du moment, nous allons en parler ci-après.

Avec un reconditionnement entièrement réalisé en France, de la récupération du smartphone à sa remise sur le marché, CertiDeal promet une démarche éthique, pour nos budgets, l'environnement, et même les emplois locaux !

Une réduction de 20 € cumulable avec les garanties CertiDeal

En ce moment, le code SOLDES20 permet d'obtenir 20 € de remise immédiate sur l'ensemble du catalogue du site CertiDeal.

20 €, sur un reconditionné, c'est déjà une belle somme, mais c'est aussi, pourquoi pas, une façon de prendre une option que l'on aurait pu hésiter à souscrire, par exemple une batterie neuve, ou un grade esthétique légèrement plus élevé.

Laure Cohen, cofondatrice de CertiDeal explique :

Aujourd’hui, les clients [de CertiDeal] achètent souvent des produits en état « correct » (entre 20 et 25 % des ventes), ou en « très bon état » (autour de 40 %). Sur ces derniers, ils optent fréquemment pour une batterie neuve en complément. Dans ce cas, la batterie est à 100 % de sa capacité.

Au-delà du prix, l'intérêt des offres de CertiDeal réside dans le suivi technique. Les téléphones sont testés à travers 30 points de contrôle directement dans les ateliers d'Île-de-France de la marque.

Pour en savoir plus sur leur méthode de travail, vous pouvez lire notre interview de Laure Cohen, afin d'en apprendre plus sur la façon dont l'enseigne gère le traitement de ses appareils.

L'autre point rassurant concerne la couverture des appareils puisque chaque produit bénéficie d'une garantie de 30 mois, soit deux ans et demi de protection contre les pannes ce qui prend en compte la batterie.

De plus, une période de 30 jours est proposée pour tester l'appareil, avec un retour gratuit et sans condition si vous changez d'avis.

N'hésitez pas à utiliser notre comparateur de téléphones reconditionnés pour évaluer ces offres face au reste du marché.

Trois iPhone à privilégier pendant les soldes

Parmi les nombreux modèles disponibles, trois versions d'iPhone se détachent par leurs caractéristiques et leur prix actuel.

L'iPhone 13 est à l'acmé du rapport qualité-prix. Il s'est hissé en tête des ventes de téléphones reconditionnés en France en 2025, comme l'indique le baromètre des modèles les plus vendus de Easy Cash. Sa puce A15 Bionic possède encore une excellente réserve de puissance pour faire tourner les dernières versions d'iOS.

Son écran de 6,1 pouces se limite toutefois à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui constitue un retard aujourd'hui pour l'affichage. La partie photo compte deux objectifs arrière de 12 Mpx très cohérents pour les clichés quotidiens.

L'iPhone 15 Plus est le modèle qui profite de la baisse de prix la plus importante par rapport à son tarif de base en 2025. Son principal atout est son autonomie : grâce à sa grande batterie et à la gestion de la puce A16 Bionic, il tient facilement un jour et demi, voire deux jours complets en utilisation modérée, ce qui en fait un vrai point fort.

Son écran de 6,7 pouces est confortable pour les vidéos, même s'il reste bloqué à 60 Hz lui aussi. Côté photo, le capteur principal de 48 Mpx profite d'une grande ouverture f/1.6 pour capter la lumière en intérieur.

L'iPhone 14 Pro n'est pas dans le top des ventes, mais il est notre recommandation si vous cherchez de la durabilité au meilleur prix. Contrairement aux deux autres, son écran de 6,1 pouces utilise la technologie 120 Hz. Sa puce A16 Bionic garantit de longues années de réactivité et il sera encore mis à jour pendant plusieurs années.

C'est surtout son bloc photo qui fait la différence avec les deux autres modèles, car il associe un capteur de 48 Mpx avec stabilisation optique et un vrai zoom optique 3x de 12 Mpx. Cette polyvalence évite les recadrages numériques qui détériorent la netteté de l'image.

Si vous hésitez entre ces modèles, vous pouvez également parcourir notre page dédiée aux iPhone d'Apple pour trouver le téléphone le plus adapté à vos besoins.