Soldes : un haut de gamme sous les 400 € ? C’est par ici

Le Google Pixel 9a passe sous la barre des 400 €, un haut de gamme très accessible et en petit format que nous conseillons à tous les fans d'Android.

Rémi Deschamps - publié le 12/01/2026 à 12h15
Le Google Pixel 9a pour les soldes

Pour les soldesn le Google Pixel 9a s’affiche sur Rakuten à 371,90 € en coloris « Noir Volcanique », un tarif plutôt rare pour qui veut un smartphone récent et premium sans dépasser les 400 €.

 

Quels sont les points forts du Pixel 9a

Le Pixel 9a est un smartphone pensé pour proposer du haut de gamme accessible. Il mise sur un format équilibré avec un écran de 6,3 pouces, donc plutôt petit, la compatibilité 5G et une interface Android très épurée.

C'est un smartphone simple à utiliser, mais aux excellentes performances. Avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il vise la fluidité au quotidien (navigation, photo, streaming). 

Pour comparer le modèle aux autres références de la gamme, retrouvez aussi notre page dédiée aux offres pour des smartphones Google.

✅Points forts

  • Écran 6,3 pouces, format polyvalent
  • 5G et Android 15
  • 8 Go de RAM pour la réactivité

☑️Points faibles

  • 128 Go seulement sur cette configuration
  • Adaptateur secteur non inclus
  • Délai annoncé 10-12 jours
 

Quelle est l'offre la plus intéressante pour le Pixel 9a en ce moment ?

La meilleur offre que nous avons pu trouver pour ce modèle est affiché à 371,90 € pour un modèle neuf « Noir Volcanique » (8 Go / 128 Go). 

La livraison est gratuite et annoncée entre le 24 et le 27 janvier, via le vendeur ERENALIVING. Ajoutons que celui-ci est noté à 4,7/5 pour 461 ventes, c'est une bonne note.

À ce tarif, l’offre est très pertinente c'est l'un des meilleurs compromios pour obtenir un haut de gamme récent sous les 400 €.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
