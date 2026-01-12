Soldes : un haut de gamme sous les 400 € ? C’est par ici

Pour les soldesn le Google Pixel 9a s’affiche sur Rakuten à 371,90 € en coloris « Noir Volcanique », un tarif plutôt rare pour qui veut un smartphone récent et premium sans dépasser les 400 €.

Quels sont les points forts du Pixel 9a

Le Pixel 9a est un smartphone pensé pour proposer du haut de gamme accessible. Il mise sur un format équilibré avec un écran de 6,3 pouces, donc plutôt petit, la compatibilité 5G et une interface Android très épurée.

C'est un smartphone simple à utiliser, mais aux excellentes performances. Avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il vise la fluidité au quotidien (navigation, photo, streaming).

✅Points forts Écran 6,3 pouces, format polyvalent

5G et Android 15

8 Go de RAM pour la réactivité ☑️Points faibles 128 Go seulement sur cette configuration

Adaptateur secteur non inclus

Délai annoncé 10-12 jours

Quelle est l'offre la plus intéressante pour le Pixel 9a en ce moment ?

La meilleur offre que nous avons pu trouver pour ce modèle est affiché à 371,90 € pour un modèle neuf « Noir Volcanique » (8 Go / 128 Go).

La livraison est gratuite et annoncée entre le 24 et le 27 janvier, via le vendeur ERENALIVING. Ajoutons que celui-ci est noté à 4,7/5 pour 461 ventes, c'est une bonne note.