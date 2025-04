Streaming, gaming, son : ce smartphone fait tout… pour moins de 130 €

Arrivé après les Galaxy A15 et A14 (tous deux en tête des ventes de la marque durant leurs années de lancement), le Galaxy A16 est en passe de faire honneur à ses illustres ancêtres. Ses scores de vente sont excellents, et on l’attend dans le haut des charts.

Il faut dire que l'appareil est de ceux qui offrent la meilleure expérience à petit prix chez Samsung, et ce faisant, il se place comme l’un des modèles Android les plus intéressants du marché.

Utile pour les profils technophiles ou seulement intéressés par un téléphone qui restera sur le long terme dans le foyer grâce à ses 6 ans de mises à jour, le Galaxy A16 est un choix de premier ordre.

Pour quels usages le Galaxy A16 est-il le plus optimisé ?

Avec un prix fixé à 199 € par Samsung, ce smartphone est destiné à une cible qui recherche de la qualité, mais pour qui l’usage d’un haut de gamme n’est pas une priorité. Pour autant, il n’est pas question de sous-estimer le Galaxy A16, qui offre de véritables performances dans de nombreux domaines, à commencer par son écran.

Le Galaxy A16 est équipé d’une dalle Super AMOLED, ce qui, pour faire simple, est une technologie qui propose des couleurs et contrastes puissants, le tout avec une magnifique définition et un taux de rafraîchissement à 120 Hz, pour une véritable sensation de fluidité.

Ce smartphone n’a pas grand-chose à envier au haut de gamme de ce côté-là, à moins de s’orienter vers des modèles à plus de mille euros, et offre ainsi un grand confort pour le streaming vidéo.

Lié à son processeur très bien optimisé, ce modèle permet aussi de s’adonner au gaming (pas en ultra évidemment), et n’oublions pas qu’au niveau de l’audio, Samsung reste l’un des meilleurs élèves avec une compatibilité aux codecs les plus poussés : SBC, AAC, AptX, LDAC, Samsung Seamless Codec (SSC), et même sans écouteurs, propose du Dolby Atmos.

Autre point fort, son appareil photo propose un triple objectif arrière avec un grand angle de 50 Mpx et un selfie avant de 13 Mpx.

Ses autres capteurs n’ont pas une grande puissance, mais il faut noter que la présence de trois capteurs est plutôt idéale, car cela permet de faire varier les angles sans recourir au zoom numérique qui dégrade les images.

Néanmoins, n’oublions pas que cet appareil a recours à l’IA, ce qui donne des résultats très satisfaisants.

Quelle offre pour le Galaxy A16 en ce moment ?

Chez Amazon, il est possible de se procurer le Galaxy A16 de Samsung pour moins de 130 € ! Il s'agit d’un « Choix d’Amazon », ce qui veut dire que le produit est mis en avant par la plateforme pour sa qualité. De plus, celui-ci est vendu neuf en version 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, en couleur bleu/noir.