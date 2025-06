Top 3 Amazon : voici les smartphones les mieux vendus de la plateforme

Les trois smartphones en vogue sur Amazon possèdent un point commun : leur coût réduit. En effet, le top 3 des ventes de la plateforme américaine est composé de trois modèles à moins de 150€ dont un à moins de 100€.

Le constructeur sud-coréen Samsung arrive à placer deux smartphones dans ce top : le Samsung Galaxy A06 et le Samsung Galaxy A16, respectivement deuxième et troisième. La première place est occupée par un constructeur chinois et son modèle phare : le Xiaomi Redmi Note 14.

Le Xiaomi Redmi Note 14 arrive en tête, suivi de près par le Samsung Galaxy A06 et A16

Commençons par le roi de ce top, le numéro 1 des ventes de smartphones sur Amazon : le Xiaomoi Redmi Note 14. L'entrée de gamme de la marque chinoise embarque de nombreuses caractéristiques d'un smartphones haut de gamme malgré son très petit prix.

Notamment son système photo composé de trois capteurs à l'arrière : le principal de 108 Mpx, une caméra de profondeur de 2 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Quant au capteur avant, il est équipé d'une caméra de 20 Mpx. Grâce au système RAW, vous gardez une qualité de photo notable, même de nuit.

Côté écran, le Redmi Note 14 n'est pas à plaindre non plus, il embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ces belles performances graphiques vous permettent de profiter de vos programmes favoris en HD sur votre smartphone.

Le tout sans risquer de le voir se décharger à la vitesse de l'éclair. En effet, le Redmi Note 14 est équipé d'une batterie de 5500 mAh qui vous offre 1 jour et demi d'autonomie.

Le Samsung Galaxy A06 talonne de peu le Redmi Note 14, puisqu'il est deuxième de ce top 3 des ventes de smartphones sur Amazon. Le modèle d'entrée de gamme du constructeur sud-coréen a un prix hyper attractif et un équipement très honnête au vu de son coût.

À moins de 90€, le Samsung Galaxy A06 dispose d'un grand écran PLS LCD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Combiné au processeur MediaTek G85 vous donne la possibilité de jouer à des jeux mobiles et de naviguer sur les réseaux sociaux en toute fluidité.

Au niveau des capteurs photos, ce modèle en a deux à l'arrière : un de 50 Mpx et l'autre de 2 Mpx, et un à l'avant de 8 Mpx. Si vous prenez occasionnellement des photos sans accorder une importance toute particulière à ces dernières ces trois capteurs sont largement suffisants.

Quant à la batterie de 5000 mAh, elle vous permet d'utiliser intensivement votre smartphone une journée complète sans avoir à la recharger.

Le troisième et dernier modèle qui clôture ce podium est également produit et un construit par la marque sud-coréenne Samsung. Eh oui, le géant de l'informatique place un deuxième modèle de sa gamme Samsung Galaxy A dans ce top 3 et il s'agit du Samsung Galaxy A16.

Le Samsung Galaxy A16 a la lourde tâche en cette année 2025 de faire aussi bien que son prédécesseur, le Samsung Galaxy A15, smartphone le plus vendu par Samsung en 2024. Et il a tout pour y arriver, en particulier grâce aux 6 ans de mises à jour OS assurées par Samsung avec ce modèle.

Le constructeur vous permet de faire à la fois un investissement à prix mini et qui s'inscrit sur le long terme.

Avec les 3 capteurs de 5 Mpx, 50 Mpx et 2 Mpx situés au dos de l'appareil, le Samsung Galaxy A16 vous permet de réaliser des clichés détaillés en macro, grand angle et ultra grand angle. Pour le selfie ce smartphone est équipé d'un capteur frontal de 13 Mpx.

Pourquoi choisir l'un de ces smartphones ?

Si vous utilisez votre smartphone quotidiennement, principalement pour rester en contact avec vos proches, ou jouer à quelques jeux mobiles et regarder des vidéos YouTube ou autres et prendre des photos en cas de besoins ou d'envies de temps à autres. Ces trois modèles font amplement l'affaire.

À ce prix-là, ce sont des smartphones idéaux pour faire office de premier téléphone pour un collégien, par exemple ou bien permettre à une personne âgée de maintenir un contact avec ses proches et de rentrer doucement mais surement dans l'ère des smartphones avec des modèles simples d'utilisation.

Le Xioami Redmi Note 14, le Samsung Galaxy A06 et le Samsung Galaxy A16 sont actuellement à un très bon prix chez Amazon et ce sont les 3 smartphones les plus vendus sur la smartphone à ce jour. Si vous cherchez un smartphone pas cher avec un très bon rapport qualité-prix ces trois modèles devraient vous intéresser.